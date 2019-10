Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe Conan, câinele care a participat la operaţiunea de lichidare a liderului ISIS

"Un fotomontaj foarte frumos, dar versiunea 'reală' a lui Conan va părăsi Orientul Mijlociu şi va veni la Casa Albă săptămâna viitoare'', a anunţat Trump pe Twitter. Președintele a postat și o fotografie modificată, în care câinele militar pare a se afla deja la Casa Albă, unde preşedintele Trump îi agaţă la gât o medalie.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT