Una dintre colaboratoarele apropiate, Hope Hicks, a fost testată pozitiv. Hicks se afla la bordul Air Force One împreună cu președintele american când acesta a zburat marți la Cleveland, pentru a participa la dezbaterea electorală cu Joe Biden.

De asemenea, ea a mers cu el miercuri în Minnesota pentru un miting de campanie.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Nu are, după cum am aflat de pe Twitter, niciun fel de condiție complicată (...) În momentul în care președintele american trece printr-un asemenea episod, el are o inluență globală și evident are o influență și asupra campaniei sale de realegere, a explicat la TVR Iulian Chifu, analist de politică externă.

