Donald Trump despre summitul cu liderul Coreei de Nord: dacă se va întâmpla, va rămâne probabil în Singapore, la aceeaşi dată: 12 iunie

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, vineri seară, că SUA au avut 'discuţii productive' despre desfăşurarea summitului din 12 iunie cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un. Totul, la numai o zi după ce a anulat întâlnirea, invocând 'ostilitatea făţişă' a Phenianului.

"Avem discuţii foarte productive cu Coreea de Nord privind restabilirea summitului care, dacă se va întâmpla, va rămâne probabil în Singapore, la aceeaşi dată, 12 iunie, şi, dacă va fi necesar, va fi prelungit şi după această dată”, a scris Trump pe Twitter.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.