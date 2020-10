Donald Trump a ieșit din spital pentru a saluta mulțimea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cu masca, într-un SUV negru împreună cu doua gărzi de corp "înarmate" cu măști, viziere și halate, președintele le-a făcut cu mâna susținătorilor adunați în fața spitalului din apropiere de Washington. A vrut să le arate că se simte bine, dar gestul lui a stârnit polemici legate de inopinata și nerecomandata ieșire din izolare, dar mai ales de riscul la care i-a supus pe cei doi agenți secret service care îl însoțeau. Mulți s-au întrebat dacă Trump cunoaște într-adevăr gravitatea contaminării. Dar, parcă pentru a anticipa aceste critici, liderul de la Casa Albă postase cu două ore înainte de plimbare un clip video, pe Twitter.

Abia târziu au recunoscut medicii că starea pacientului prezidențial a fost mai gravă decât se anunțase oficial. Nivelul de oxigen i-a scăzut de două ori în decurs de trei zile, a ajuns la 93 la sută, și de aceea i s-a făcut un tratament cu steroizi. I s-a administrat Dexametazonă, un cocktail de anticorpi și un tratament de 5 zile cu Redemsivir.

Adevărul e că președintele a făcut presiuni să iasă astăzi din spital - scrie Daily Mail, citând consilieri de la Casa Albă că spun că Trump "se plictisește" și "obosește" să citească toate știrile despre COVID. Externarea precoce e insoțită, însă, de riscul de recidivă - atenționează experții.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, testată pozitiv pentru COVID-19

Purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei americane, Kayleigh McEnany, a anunţat luni că a fost testată pozitiv pentru COVID-19, relatează postul CNBC.



''După ce am fost testată negativ de fiecare dată, inclusiv în fiecare zi începând de joi, luni dimineaţă am fost testată pozitiv pentru COVID-19 fără să am simptome'', a scris McEnany pe Twitter.



În timp ce preşedintele Donald Trump este în continuare internat în urma infectării cu noul coronavirus, purtătoarea sa de cuvânt a mai menţionat în postare că unitatea medicală a Casei Albe a stabilit că printre contacţii ei apropiaţi nu se numără ziarişti.



McEnany a susţinut joia trecută un briefing de presă la Casa Albă, cu numai câteva ore înainte ca Hope Hicks, o consilieră apropiată a lui Donald Trump, să fie testată pozitiv pentru COVID-19, puţin timp mai târziu preşedintele însuşi şi soţia sa, Melania, fiind la rândul lor testaţi pozitiv.

