''Ne vom întoarce, într-un fel sau altul'', le-a promis președintele încă în funcție americanilor, înainte de a se îmbarca pentru ultima dată în Air Force One, pentru a petrece la reședința sa din Florida ultimele ore ca preşedinte.

„Au fost patru ani incredibili, ce am făcut noi a fost uimitor, după orice standarde: am întărit Armata SUA, am creat Forța Spațială a SUA. Am avut grijă de veterani, care au fost foarte prost tratați înainte, acum pot beneficia de îngrijiri medicale Am promovat cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA. Sper că nu vor crește taxele, dar dacă le vor crește, eu v-am avertizat”, a declarat Donald Trump, în ultimul său discurs în calitate de președinte al Statelor Unite.

„Mă voi lupta mereu pentru voi, vă voi asculta și vă spun că viitorul acestei țări nu a fost niciodată mai bun. Viitoarea administrație are bazele să facă ceva extraordinar. Urez succes și noroc noii administrații”.

„Lucrurile pe care le-am făcut au fost incredibile și vă spun doar la revedere, va mulțumesc și ne vom întoarce într-un fel sau altul. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Mike Pence. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor din Washington. Ne revedem curând!”, a spus Trump.

Și Melania Trump a rostit câteva cuvinte: ”A fost cea mai mare onoare a mea să fiu Prima Doamnă. Vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul dvs. Veți fi în gândurile mele. Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile. Și Dumnezeu să binecuvânteze această frumoasă națiune”.

Donald Trump a părăsit Casa Albă, cu câteva ore înaintea ceremoniei de învestire a lui Joe Biden în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Trump a plecat la bordul elicopterului prezidențial, Marine One, în jurul orei 8:20, ora Washingtonului (15:20, ora României), însoțit de soția sa, Melania.

Donald Trump a decis să nu participe la inaugurarea succesorului său la Casa Albă, o tradiție a transferului de putere în Statele Unite. I-a lăsat însă o scrisoare în Biroul Oval președintelui ales Joe Biden, potrivit unei surse citate de CNN care nu a oferit însă informații despre conținutul scrisorii. Este o altă tradiție a Zilei Inaugurării ca președintele în exercițiu să îi lase o scrisoare succesorului său în care să îi ureze succes și să îi ofere câteva sfaturi. Aceeași sursă a relatat că și Melania Trump i-a lăsat o notă de bun venit viitoarei prime doamne, Jill Biden.

