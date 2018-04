Donald Trump a ordonat atacul asupra Siriei. Au fost vizate un centru de cercetare și producere a armelor chimice, baze militare și depozite

ACTUALIZARE 5.10. Generalul american Josepf Dunford, șeful statului major american, a anunțat că atacul, care a fost lansat la 21.00, ora Statelor Unite, s-a încheiat și că, momentan, nu este prevăzută altă operațiune. Oficiali americani au afirmat în cadrul briefing-ului de la Pentagon că aceasta este o campanie susținută, care va înceta atunci când regimul de la Damasc nu va mai folosi arme chimice.

.@POTUS: The purpose of of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production, spread, and use of chemical weapons. Establishing this deterrent is a vital national security interest of the United States. #Syria pic.twitter.com/elPKOvCPSr