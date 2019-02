Donald Trump a numit-o pe diplomata Kelly Knight Craft în postul de ambasador al Statelor Unite la ONU

Kelly Knight Craft este în prezent ambasador în Canada.

"Kelly a făcut o treabă extraordinară pentru a reprezenta naţiunea noastră şi nu mă îndoiesc că, sub conducerea sa, ţara noastră va fi reprezentată la cel mai înalt nivel", a scris Donald Trump pe Twitter, anunţând numirea ei.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!