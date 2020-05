Donald Trump a fost penalizat pentru prima dată de Twitter, rețeaua sa socială preferată. Cum a reacționat președintele american

Twitter a adăugat marţi menţiunea „Verificaţi faptele" la două mesaje ale preşedintelui american Donald Trump. În postările ”marcate”, oficialul susţinea că votul prin corespondenţă este „fraudulos”.

"Nu este nicio şansă (ZERO!) ca votul prin corespondenţă să fie altceva decât fraudat substanţial. Cutiile poştale vor fi jefuite, iar voturile vor fi falsificate”, a scris Donald Trump pe Twitter.

Postarea a fost marcată cu butonul „Informaţii reale despre votul prin corespondenţă”, care trimite cititorii spre mai multe articole care conțin informații reale despre subiect.

„Twitter se amestecă în alegerile prezidenţiale din 2020”, a reacționat liderul de la Casa Albă.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....