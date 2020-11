Donald Trump a dat undă verde deschiderii procesului de tranziție spre o administrație Biden

Echipa democratului a luat imediat notă de o etapă care permite ”un transfer de putere pașnic și fără probleme”, relatează AFP și Reuters.

Președintele republican în exercițiu nu a recunoscut în mod direct victoria lui Joe Biden, promițând să continue o ''luptă dreaptă'' în timp ce demersurile sale în justiţie se înmulțesc, fără succes, pentru a încerca să demonstreze fraude în alegerile din 3 noiembrie.

''Cu toate acestea, în interesul superior al ţării noastre, recomand'' ca agenţia guvernamentală responsabilă pentru transferul de putere să facă ''ceea ce este necesar în ceea ce privește protocoalele și am cerut echipei mele să facă același lucru'', a scris Trump pe Twitter.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.