Donald Trump a creat o pagină de blog asemănătoare cu Twitter după ce a fost interzis pe rețelele de socializare

From the Desk of Donald J. Trump

Din punct de vedere tehnic, susţinătorii pot folosi pagina şi pentru a redistribui postări ale lui Trump pe Twitter sau Facebook, dat fiind că există opţiunea de a distribui orice postare scurtă drept citat prin intermediul platformelor de social media.

Nu este însă clar deocamdată dacă respectivele platforme vor permite o astfel de activitate.

Trump a fost interzis pe Twitter, Facebook şi YouTube după ce susţinători ai săi au luat cu asalt Capitoliul de la Washington în ianuarie.

Conducerea Facebook intenţionează să anunţe miercuri dacă interdicţia aplicată lui Trump va mai rămâne în vigoare.

Twitter a indicat deja în mod clar că nu intenţionează să ridice interdicţia, iar YouTube că îi va debloca profilul atunci când riscul de violenţe va scădea.

În ultimele luni, Trump s-a bazat pe declaraţii trimise pe email pentru a comunica cu susţinătorii săi. Anterior, contul de Twitter era, de departe, canal său de comunicare preferat.

Au existat speculaţii că magnatul şi-ar putea lansa o platformă proprie de social media.

În secţiunea de blog intitulată 'From the Desk of Donald J Trump' (De la Biroul lui Donald J Trump'), susţinătorii pot da 'like' postărilor individuale, la fel ca pe Twitter, şi pot primi notificări cu postările noi.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI