Trump a precizat că este vorba de ținte extrem de importante pentru Iran și pentru cultura iraniană. Numărul lor, 52, a fost ales pentru cei 52 de cetățeni americani ţinuţi ostatici mai bine de un an în ambasada americană din Teheran, începând din 1979.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!