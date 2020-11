Discursul lui Donald Trump EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Preşedintele republican a afirmat totodată că "un grup foarte trist de oameni" caută să-i priveze de drepturile electorale pe milioanele sale de alegători şi a anunţat că se va adresa Curţii Supreme a SUA.

"Vreau să mulţumesc poporului american pentru sprijinul extraordinar. Milioane și milioane au votat azi pentru noi, în timp ce un grup de oameni triști vor să strice acest lucru. Dar, nu le vom permite", a afirmat Trump, care i-a mulţumit totodată soţiei sale, Melania, şi vicepreşedintelui Mike Pence.

”Ne pregăteam să sărbătorim, câștigam peste tot și, deodată, parcă totul a fost anulat. Rezultatele din această seară sunt fenomenale și chiar ne pregăteam să ieșim afară să sărbătorim ceva minunat și bun, un asemenea vot, un așa succes. Cetățenii acestei țări au ieșit în număr record. O prezență record la urne să susțină mișcarea noastră. Am câștigat state la care nu ne așteptam. Florida, de exemplu, pe care nu doar am câștigat-o, am câștigat-o detașat.

Am avut o noapte fantastică dacă vă uitați la toate statele pe care le-am câștigat, iar diferențele sunt clare. Nu este ca și cum avem un avans de 12 voturi și mai sunt de numărat 60%.

Am câștigat toate statele astea și, deodată, când ne-am întrebat, alegerile parcă s-au oprit în loc și toți prezentatorii se întrebau ce s-a întâmplat. Vă spun eu ce s-a întâmplat. Știau că nu pot să câștige și atunci, zic să mergem la judecată. Asta este o fraudă la adresa poporului american, este o rușine pentru țară.

Ne pregăteam să câștigăm aceste alegeri și, sincer, le-am câștigat! Scopul nostru este să ne asigurăm de integritatea acestui proces”, a declarat Donald Trump.

Trump a susţinut că a câştigat în state "în care nu ne aşteptam să câştigăm", şi a dat drept exemplu Florida, Ohio, Texas şi Pennsylvania.

