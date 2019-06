Un parteneriat magnific EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Donald Trump și Theresa May au discutat în celebra Downing Street 10 unde au abordat diverse subiecte, de la ieșirea Regatului din Uniunea Europeană, la schimburile comerciale bilaterale.

Nu au lipsit nici temele cu probleme, ca politica față de gigantul chinez din lumea comunicațiilor, Huawei.

„Naţiunile noastre au mai mult de un trilion de dolari în cele două economii. Regatul Unit este cel mai mare investitor străîn în America şi cea mai mare piaţă europeană pentru exporturile noastre. Este foarte important. În timp ce Regatul face pregătiri pentru a ieşi din UE, SUA sunt decise să creeze un acord comercial fenomenal între cele două ţări. Există un uriaş potenţial în acest acord comercial”, a declarat pre;edintele SUA, Donald Trump .

“În ultimii doi ani şi jumătate, preşedintele şi eu am avut datoria şi privilegiul de a fi gardienii acestei preţioase şi profunde prietenii dintre ţările noastre. Că şi predecesorii noştri, când ne-am confruntat cu ameninţări la adresa securităţii noastre şi a cetăţenilor noştri am fost alături şi am acţionat împreună", a declarat premierul Marii Britanii, Theresa May .

Donald Trump este absolut încântat de primirea făcută de gazdele britanice. El și prima doamna, Melania, au fost oaspeții banchetului dat în onorea lor, la Palatul Buckhingam, de regina Elisabeta a II-a.

Banchetul de la Buckingham a fost un eveniment de protocol, unde nu s-a discutat politică.

Au lipsit totuși unii politicieni de vârf, printre care liderul opoziției laburiste și președintele Camerei Comunelor, care boicotează vizita lui Trump.

Bucătarii regali au pregătit un meniu sofisticat pentru cuplul pezidential ce a inclus file de calcan înăbușit și miel cu garnitură de creson.

Spre deosebire de alți lideri, Trump nu a avut șansa de a înnopta în Palat, din cauza lucrărilor de renovare și nici nu a fost adus cu o caleașcă de aur, cum este obiceiul, din rațiuni de securitate.

