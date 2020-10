Dumitru Bortun EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Una dintre colaboratoarele apropiate, Hope Hicks, a fost testată pozitiv. Hicks se afla la bordul Air Force One împreună cu președintele american când acesta a zburat marți la Cleveland, pentru a participa la dezbaterea electorală cu Joe Biden.

De asemenea, ea a mers cu el miercuri în Minnesota pentru un miting de campanie.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Chifu: Momentul are o influență globală

Nu are, după cum am aflat de pe Twitter, niciun fel de condiție complicată (...) În momentul în care președintele american trece printr-un asemenea episod, el are o influență globală și evident are o influență și asupra campaniei sale de realegere, a explicat la TVR Iulian Chifu, analist de politică externă.

Borțun: Este o lovitură foarte puternică dată teoriilor conspirației

Este încă o confirmare a faptului că virusul nu alege. Există oameni care nu pot accepta o realitate obiectivă, pentru că egoul lor este atât de mare, narcisismul este atât de puternic (...) Este o lovitură foarte puternică dată teoriilor conspirației, a subliniat profesorul Dumitru Borțun, la TVR.

Momoc: Va exista o parte a publicului care va empatiza cu faptul că Donald Trump este confirmat cu coronavirus

Discursul lui Donald Trump s-a schimbat, nu neapărat radical, cât treptat, în legătură cu existența coronavirusului. Au fost momente, la început, din februarie până în martie, când nega cu totul. După aceea a acceptat că există, dar nu a afișat tocmai faptul că ar lua vreo măsură pentru a se proteja (...) Chiar și în ultima dezbaterea s-a lăudat că dacă nu ar fi fost el și administrația sa probabil că altcineva ar fi condus la un număr și mai mare de morți (...) Speech-ul său s-a adaptat permanent situației, în momentul în care era vizibil va prinde niște proporții nemaiîntâlnite (...) Va exista o parte a publicului care va empatiza cu faptul ca Donald Trump este confirmat cu coronavirus și aceștia îl vor sprijini, mai departe în această campanie. Să nu uităm că oamenii mai votează și decedați, a arătat Conf. univ. dr. Antonio Momoc.

Andrei Tărnea: Activitatea președintelui Trump se va diminua, activitățile vor trece în online și în întâlniri intermediate

Activitățile candidatului vor fi limitate de intrarea într-o perioadă de carantină, prevăzută de procedurile americane. În consecință activitatea acestuia se va diminua, activitățile vor trece în online și în întâlniri intermediate, acest lucru este perfect posibil, pe de altă parte, este evident că vor exista implicații (...) Infectarea președintelui american și a familiei sale transmite un mesaj puternic atât societății americane și până la urmă la nivel global asupra importanței pe care trebuie să o acordăm pandemiei - nimeni nu este imun, a subliniat Andrei Tărnea., analist politic.

ŞTIRILE ZILEI