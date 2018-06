Intalnire istorica EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Momente istorice în Singapore, acolo unde a avut loc întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul nord coreean Kim Jong Un. A fost primul dialog fața în față între un președinte american în funcție și un lider de la Phenian. Totul a decurs într-o atmosferă destinsă. Trump și Kim și au dat mâna, au zâmbit mult, au mâncat împreuna și au ieșit la plimbare.

La finalul întâlnirii, Donald Trump şi Kim Jong Un au semnat un document. Echipa TVR, Adelin Petrișor și Romeo Stancu, se află la fața locului.

Coreea de Nord promite să renunțe la programul nuclear militar, iar Statele Unite oferă garanții de securitate: este ideea centrală a acordului semnat de președintele Donald Trump și liderul nord coreean Kim Jong Un, la finalul summit-ului istoric desfășurat marți dimineață pe insula singaporeză Sentosa.

Declarații Donald Trump:

- Este un loc cu un potențial fantastic. Am fost onorat să mă adresez oamenilor din întreaga lume, din Coreea de Nord. Am petrecut ore intense împreună. Documentul pe care l-am semnat este foarte cuprinzător. Un mesaj de pace.

- îi mulțumesc președintelui Kim pentru că a făcut acest pas pentru poporul său. Aceasta dovedește că o schimbare reală este posibilă.

- suntem pregătiți să începem o nouă istorie să scriem un nou capitol în relațiile noastre. Doar acum 70 de ani au murit zeci de american într-un conflict sângeros.

- acum putem să speram că lucrurile se vor schimba. Trecutul nu trebuie să definească viitorul. Așa cum istoria a dovedit, adversarii pot deveni prieteni.

- Președintele Kim are o oportunitate pe care nu a a avut-o nimeni - să devină liderul care a dus țara sa spre prosperitate, spre o noua eră. Am convenit implementarea acordului cât mai curând posibil și el vrea să facă asta.

- Președintele Kim mi-a spus că, pentru totdeauna, Coreea de Nord va distruge locul de testare a rachetelor. Este un început viguros, întotdeauna pacea merită un efort.

- Președintele Kim are șansa de a asigura un viitor nemaipomenit poporului său. Oricine poate face război.

- Acum amenințarea armelor nucleare va fi eliminata între timp sancțiunile vor rămâne în vigoare.

- Toți coreenii pot trăi în pace, acest viitor luminos se poate întâmpla este o zi măreață un moment istoric. Președintele Kim, imediat ce va ajunge în tară, va începe demersul.

- Oamenii înțeleg că este important pentru toată lumea.

- A spus: nu am ajuns niciodată până aici, nu cred că am ajuns încredere în președinte cum am acum. Mi-a spus că vrea să facă acest lucru la fel de mult ca mine.

- stabilirea unei noi echipe a fost importantă. Chiar simt că vrea să facă acest lucru.

- Ceea ce am mai discutat în detalii a fost faptul că am primit foarte multe scrisori, de la oameni care vor rămășițele pământești ale familiilor lor care au căzut în războiul din Coreea. Am cerut acest lucru, iar în ultimul moment am primit promisiunea că vor începe demersurile. Peste 600o de prizonieri căzuți în războiul din Coreea, rămășițele lor vor fi repatriate.

- La un moment dat voi călători la Phenian, când va veni momentul, de asemenea îl voi invita pe președintele Kim Jong Un la Casa Albă, când va veni momentul.

- denuclearizarea a fost principalul punct.

- Întrebat despre declarațiile sale anterioare cu privire la faptul la liderul coreean își oprimă poporul: Admit că este o problemă f importantă, ne vom ocupa de acest lucru, este o problemă complicată, cred vom progresa. Cred că se va schimba abordarea lor.

- Întotdeauna problema nucleară este o prioritate pentru mine.

- Au făcut un angajament de denuclearizare completă, angajamentul de a primi rămășițele pamântești ale eroilor care și-au pierdut viața în Coreea de Nord.

- Acum ceva timp, a fost un seism puternic în urma unei explozii - au distrus un poligon de testare a rachetelor nucleare. Nu vreau să dau mai multe detalii, dar vor distruge și alte locuri de testare. Vor distruge și motorul de lansare a rachetelor.

- 300 de sancțiuni erau gata de a fi semnate, dar am renunțat, mi-am spus: nu pot sa semnez dacă urmează să mă întâlnesc cu Kim Jong Un.

ZOOM IN ON THE TEXT: "President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula."

ACTUALIZARE Cei doi lideri au semnat un document.

Azi am avut o întâlnire istorică și am decis să lăsăm trecutul în urmă pentru a semna această declarație. Lumea va vedea o schimbare majoră. Vreau să îmi exprim mulțumirile pentru președintele Donald Trump care a făcut evenimentul posibil, a declarat Kim Jong Un

Suntem mândri ca Peninsula Coreeană va fi diferită față de cea ce a fost până acum. Întâlnirea dintre noi a decurs mult mai bine decât își imagina oricine, a declarat la rândul sau Donald Trump. „Textul pe care îl semnăm este foarte cuprinzător și cred că ambele părți vor fi foarte impresionate de acest rezultat. A fost vorba de bune intenții, multă muncă și pregătire” a adăugat Trump.

Este un negociator foarte bun, este un om de talent. Își iubește țara foarte mult, a spus președintele american referindu-se la Kim Jong Un.

Textul Declarației comune

Textul Declaraţiei Comune a preşedintelui american Donald Trump şi liderului nord-coreean Kim Jong Un, emis la finalul summitului desfăşurat marţi în Singapore, şi prezentat integral de agenţia Reuters și preluat de Agerpres:

''Preşedintele Donald J. Trump al Statelor Unite ale Americii şi Preşedintele Kim Jong Un al Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) au ţinut un prim, istoric summit în Singapore, pe 12 iunie 2018.

Preşedintele Trump şi Preşedintele Kim Jong Un au purtat un schimb de opinii cuprinzător, aprofundat şi sincer cu privire la problemele legate de stabilirea de relaţii noi SUA-RPDC şi la construirea unui regim durabil şi robust de pace în Peninsula Coreeană. Preşedintele Trump s-a angajat să acorde garanţii de securitate RPDC, iar Preşedintele Kim Jong Un şi-a reafirmat angajamentul ferm şi neabătut faţă de denuclearizarea completă a Peninsulei Coreene. Convinşi că stabilirea de relaţii noi SUA-RPDC va contribui la pacea şi prosperitatea Peninsulei Coreene şi a lumii, şi recunoscând că construirea încrederii reciproce poate promova denuclearizarea Peninsulei Coreene, Preşedintele Trump şi Preşedintele Kim declară următoarele:

1. Statele Unite şi RPDC se angajează să stabilească relaţii noi SUA-RPDC în acord cu dorinţa popoarelor celor două ţări de pace şi prosperitate.

2. Statele Unite şi RPDC îşi vor uni eforturile pentru a construi un regim durabil şi stabil de pace în Peninsula Coreeană.

3. Reafirmând Declaraţia de la Panmunjom din 27 aprilie 2018, RPDC se angajează să acţioneze pentru denuclearizarea totală a Peninsulei Coreene.

4. Statele Unite şi RPDC se angajează să recupereze rămăşiţele militarilor americani (decedaţi în războiul din Coreea, n.red.), incluzând repatrierea imediată a celor identificate deja.

Recunoscând că summitul SUA-RPDC - primul din istorie - a fost un eveniment epocal de mare semnificaţie şi lăsând în urmă decenii de tensiuni şi ostilităţi între cele două ţări şi pentru deschiderea unui viitor nou, Preşedintele Trump şi Preşedintele Kim se angajează să pună în aplicare prevederile acestui comunicat comun, integral şi fără întârziere. Statele Unite şi RPDC se angajează să desfăşoare negocieri ulterioare conduse de secretarul de stat Mike Pompeo şi de o oficialitate de rang înalt relevantă a RPDC, cât mai curând posibil, spre a pune în aplicare rezultatele summitului SUA-RPDC.

Preşedintele Donald J. Trump al Statelor Unite ale Americii şi Preşedintele Kim Jong Un al Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene s-au angajat să coopereze pentru dezvoltarea de noi relaţii noi SUA-RPDC şi pentru promovarea păcii, prosperităţii şi securităţii în Peninsula Coreeană şi în lume.

12 iunie 2018

Insula Sentosa

Singapore''

ACTUALIZARE După dejun, președintele american și liderul nord coreean au ieșit la o scurtă plimbare, în grădina hotelului Capella, luxoasa stațiune de 5 stele, unde are loc întâlnirea. Trump şi Kim Jong Un au făcut câțiva pași împreună, singuri, fără translatori. Afișau o mimă veselă, optimistă, iar Trump a spus că întâlnirea a decurs mai bine decât cineva și-ar fi putut imagina.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că summitul istoric pe care l-a avut cu liderul nord-coreean Kim Jong Un a permis să fie înregistrat un "mare progres".





"A fost într-adevăr o întrevedere fantastică" care s-a derulat "mai bine decât şi-ar fi putut imagina cineva", a declarat preşedintele SUA pentru presă la finalul dineului de lucru pe care l-a avut cu liderul nord-coreean. "Acum vom merge să semnăm", a adăugat Donald Trump, fără a preciza despre ce fel de tip de document este vorba.

Cei doi și-au strâns mâna, de mai multe ori, au zâmbit, și apoi au trecut la discuții.

Doar ei doi, plus câte un traducator. Apoi, la întâlnire au intrat și delegațiile.

Preşedintele american, Donald Trump, prevede "o relaţie formidabilă" cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmit agenţiile internaţionale de presă.

"Vom avea o relaţie formidabilă, nici nu mă-ndoiesc", le-a spus preşedintele american reporterilor prezenţi la summitul istoric de la Singapore, într-o scurtă sesiune de întrebări-răspunsuri înainte de discuţiile private.

La rândul său, liderul nord-coreean a declarat că "vechile practici şi prejudecăţi au lucrat împotriva noastră, dar le-am depăşit pe toate şi astăzi suntem aici".

Un interpret a tradus pentru presă afirmaţiile făcute de Kim Jong Un în coreeană.

Statele Unite vor să obțină angajamente ferme ca regimul de la Phenian renunță la armele nucleare în vreme ce Kim Jong vrea ridicarea sancțiunilor economice care sufocă țara și normalizarea relațiilor cu Washingtonul.

