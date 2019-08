Trump urma să viziteze micul regat la începutul lui septembrie. După ce Mette Frederiksen și-a exprimat refuzul atât de ferm, Donald Trump a spus că declarația danezei a fost nepotrivită și deloc elegantă.

Într-un mesaj difuzat pe o rețea de socializare, liderul de la Casa Albă afirmă: Primul ministru danez a reușit să salveze sume mari și eforturi uriașe ale Statelor Unite și Danemarcei printr-o exprimare atât de directă. Îi mulțumesc și îmi schimb programul."

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!