Dominic Thiem a câștigat US Open, primul său titlu de Grand Slam, după ce a fost condus cu 2-0 la seturi Alexander Zverev în finală

Thiem (27 ani, locul 3 mondial) a câștigat astfel primul său titlu de Mare Şlem, după trei finale pierdute, la Roland Garros 2018, 2019 şi Australian Open 2020.

Condus cu 2-6, 4-6), Thiem și-a crescut nivelul de joc și a reușit să se impună în următoarele două, cu 6-4, 6-3. În setul decisiv, austriacul a fost condus cu 5-3, dar a reușit din nou să revină, să egaleze la 6 și apoi să câștige setul decisiv.

It's Dominic Thiem's moment. The point that made him a Grand Slam champion pic.twitter.com/uYMplH3TF7

El este al 55-lea campion de Grand Slam din era Open şi al 150-lea din toate timpurile, conform site-ului ATP Tour, care precizează totodată, că aceasta a fost prima finală de la US Open decisă în cinci seturi şi prima în care câştigătorul a reuşit să revină după ce a fost a pierdut primele două seturi.

Meciul s-a desfăşurat pe parcursul a patru ore şi marchează prima victorie într-o finală de Grand Slam după 71 de ani când unul dintre jucători întoarce meciul după ce a fost condus cu 2-0 la seturi. Ultima dată s-a întâmplat în 1949 la un eveniment cunoscut pe atunci drept Campionatele SUA, când Pancho Gonzalez câştiga împotriva lui Ted Schroeder, după ce cel din urmă avea avantaj 2 la 0.

Dominic Thiem este al doilea tenisman austriac din istorie care reuşeşte să cucerească un titlu de Mare Şlem, după compatriotul său Thomas Muster, învingător la Roland Garros în 1995.

A comeback for the ages. A new champion crowned.



How Dominic Thiem won the #USOpen https://t.co/4nrpRqQ1v4 pic.twitter.com/Mo9czp2grA