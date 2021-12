Domeniul Sport & Wellness continuă să fie unul dintre cele mai afectate de pandemie. Peste 28% dintre angajaţii din acest sector câştigă sub 2.000 lei net pe lună, iar 37,7% câştigă între 2.000 şi 3.000 de lei

Sală de sport

"Într-o perioadă în care, ca la orice final de an, sportul apare din nou pe lista de priorităţi a românilor, domeniul Sport & Wellness continuă să fie unul dintre cele mai afectate de pandemie. Acest lucru este cauzat de faptul că o parte dintre centre au fost închise ca urmare a restricţiilor impuse de pandemie şi, în plus, în toată această perioadă, sălile de sport au funcţionat la capacitate redusă. Din aceste motive, o mare parte dintre companiile din acest domeniu au căutat să găsească soluţii şi şi-au reinventat activităţile", se precizează în comunicatul eJobs transmis marţi AGERPRES.



Potrivit sursei citate, peste 28% dintre angajaţii din acest sector câştigă sub 2.000 lei net pe lună iar aproape 15% câştigă salarii medii nete cuprinse între 4.000 şi 7.000 de lei net pe lună, arată datele introduse de peste 331.000 de salariaţi în Salario, comparatorul de salarii eJobs.



37,7% câştigă între 2.000 şi 3.000 de lei lunar, în timp ce 14,4% au venituri lunare cuprinse între 3.000 şi 4.000 de lei.



"Cele mai mari salarii din domeniu sunt câştigate de persoanele care ocupă poziţii de conducere şi de cele din departamentul financiar-contabil sau marketing. Ne aşteptăm ca, la începutul anului, când e vremea rezoluţiilor şi numărul de abonamente la sală creşte, să se vadă şi o uşoară creştere pe numărul de joburi deschise în acest sector. Evident, totul e corelat şi dependent de evoluţia crizei sanitare şi a restricţiilor impuse de aceasta. Pe platforma eJobs.ro, în acest moment, sunt disponibile peste 500 de joburi", a declarat Raluca Dumitra, Head of Marketing eJobs România.



Cel mai mare salariu introdus în Sport & Wellness este pentru poziţia de Business Development Manager, 16.800 lei net, iar specialiştii din acest domeniu care sunt cei mai curioşi să afle dacă salariul lor este aliniat cu media pieţei muncii sunt cei care ocupă poziţia de Antrenor Sportiv. Pentru poziţia de Director Administrativ salariul mediu net este de 11.000 lei iar pentru cea de Director Financiar de 10.500 lei.



La polul opus, poziţiile cu cele mai mici salarii medii nete din Sport & Wellness sunt Kinetoterapeut - 2.400 lei, Social media specialist - 2.200 lei şi Instructor fitness - 2.000 lei.



Oraşele cu cele mai mari salarii medii nete din domeniu sunt Bucureşti (3.000 lei net), Constanţa (3.000 lei), Timişoara (2.700 lei), Cluj-Napoca (2.600 lei) şi Oradea (2.530 lei), în timp ce salariile medii nete cele mai mici din Sport & Wellness se câştigă în Focşani (2.000 lei), Fălticeni (2.000 lei), Alba-Iulia (1.850 de lei), Botoşani (1.774 lei) şi Zalău (1.500 lei).

