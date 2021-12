Dolly Parton a doborât trei recorduri mondiale Guinness

Dolly Parton / FOTO: shutterstock.com

Dolly Parton, interpreta celebrei piese "Jolene", în vârstă de 75 de ani, a primit cele trei certificate oficiale ce atestă stabilirea acestor recorduri mondiale în cadrul unei ceremonii organizate în oraşul Nashville din statul american Tennessee. Certificatele i-au fost înmânate de reprezentanţii Guinness World Records, a anunţat joi această organizaţie.

Artista americană a stabilit două noi recorduri Guinness la categoriile "cele mai multe decenii (7) de prezenţă în topul Billboard al single-urilor country" şi "cele mai multe cântece (25) ajunse pe prima poziţie în topul Billboard al single-urilor country", ambele categorii vizând performanţe realizate de o cântăreaţă.



De asemenea, Dolly Parton a doborât şi recordul pentru cele mai multe hituri prezente în clasamentul general american, după ce 109 dintre cântecele sale au reuşit să pătrundă în topul Billboard.



"Este unul dintre acele lucruri care te fac să te simţi cu adevărat umil şi foarte recunoscător pentru tot ceea ce ţi s-a întâmplat în viaţă. Nici nu bănuiam că voi fi inclusă în Guinness World Records de atât de multe ori! Sunt flatată şi onorată. Am avut în jurul meu mulţi oameni care m-au ajutat să ajung aici. Le mulţumesc tuturor pentru că m-au ajutat să stabilesc toate aceste recorduri", a declarat Dolly Parton.



"Am putut să îmi câştig existenţa lucrând într-o industrie pe care o iubesc foarte mult. Am fost foarte norocoasă să îmi văd visurile împlinite şi sper să continui în acelaşi fel cât de mult voi putea. Va trebui să mă daţi jos de pe scenă ca să mă opriţi!", a adăugat celebra cântăreaţă americană.



Dolly Parton a început să lanseze cântece de mare succes în 1967, după apariţia pe piaţa muzicală a unor piese precum "Something Fishy" şi "Dumb Blonde". După o carieră spectaculoasă, cântăreaţa country a avut succes în topul Billboard şi în perioada recentă, datorită duetelor sale cu Reba McEntire ("Does He Love You") şi Michael Buble ("Cuddle Up, Cozy Down Christmas"). În urma acestor succese recente, numărul total al deceniilor în care vedeta country a fost prezentă în fruntea topului Billboard a ajuns la şapte.



Dolly Parton deţinea deja recordul Guinness pentru cele mai multe decenii - şase - în care o cântăreaţă a plasat o piesă în fruntea topului Billboard al single-urilor country. Certificatul pentru acel record i-a fost înmânat în 2018.



Artista americană este căsătorită din 1966 cu Carl Thomas Dean, în vârstă de 79 de ani.



Pe lângă impresionanta ei carieră din industria muzicală, Dolly Parton a avut de-a lungul anilor mai multe apariţii şi în televiziune. Cântăreaţa urmează să apară în ultimul sezon al serialului "Grace and Frankie", produs de Netflix, în care va juca alături de actriţele Jane Fonda şi Lily Tomlin.

sursa agerpres

