Regele Charles al III-lea a mulțumit națiunii. Britanicii au ținut un minut de reculegere. Liderii lumii, printre care președintele american Joe Biden, s-au recules la catafalcul Reginei Elisabeta

ACTUALIZARE Nimeni nu se mai poate așeza la rând pentru a ajunge la catafalcul Reginei Elisabeta a II-a, a anunțat duminică, la ora locală 22.40 (00.40 ora României), Departamentul britanic pentru Digital, Cultură, Media și Sport (DCMS). Publicul se poate reculege la catafalcul Reginei până luni la ora locală 6.30 dimineața (8.30 ora României).

ACTUALIZARE Prințul George și Prințesa Charlotte, de 9 și 7 ani, vor participa la înmormântarea de stat a Reginei, luni. George este al doilea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său, William, iar Charlotte este a treia. Cei doi prinți vor urma cortegiul funerar, în spatele părinților lor, prințul și prințesa de Wales. Cortegiul funerar va fi urmat în prima linie de Regele Charles al III-lea și Regina Consoartă, apoi sora și frații Regelui - prințesa regală Anne și viceamiralul Sir Tim Laurence, apoi ducele de York, urmat de contele și contesa de Wessex. Urmează prințul și prințesa de Wales, William și Kate, apoi George și Charlotte. Urmează ducii de Sussex, Harry și Meghan și alți membri ai Familiei Regale.

ACTUALIZARE Regele Charles al III-lea mulțumește națiunii în ajunul înmormântării de stat a mamei sale. Regele a scris, într-un mesaj scris emis de Palatul Buckingham: „În ultimele zece zile, eu și soția mea am fost profund impresionați de numeroasele mesaje de condoleanțe și sprijin pe care le-am primit din țară și din întreaga lume. La Londra, Edinburgh, Hillsborough și Cardiff am fost mișcați peste măsură de toți cei care și-au dat osteneala să vină și să- aducă omagiu pentru serviciul căruia i s-a dedicat draga mea mamă, regretata Regină, de-a lungul întregii vieți. În timp ce ne pregătim cu toții să ne luăm rămas bun, am vrut pur și simplu să profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor acelor nenumărați oameni care au fost sprijin și mângâiere pentru familia mea și pentru mine în această perioadă dureroasă.”

“As we all prepare to say our last farewell, I wanted simply to take this opportunity to say thank you to all those countless people who have been such a support and comfort to my Family and myself in this time of grief.”



- His Majesty The King



