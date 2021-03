Doliu în lumea filmului. Actorul George Segal a murit la 87 de ani. A jucat în peste 50 de filme timp de șase decenii și a fost nominalizat la Oscar și Globul de Aur

George Segal

George Segal a decedat din cauza "complicaţiilor apărute în urma unei operaţii de bypass cardiac", a declarat soţia artistului, Sonia, într-un comunicat.



Născut pe 17 februarie 1934 într-un orăşel din statul New York, George Segal a debutat în film la începutul anilor 1960 cu un mic rol în "The Longest Day", o frescă epică din 1962 despre Debarcarea din Normandia.



Principalele sale roluri au venit însă câţiva ani mai târziu, odată cu filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?", în care a jucat alături de giganţi ai cinematografiei, precum Elizabeth Taylor şi Richard Burton.

De asemenea, el a interpretat roluri principale sub conducerea unor regizori legendari precum Stanley Kramer, în 1965, în filmul "Ship of Fools", şi Sidney Lumet, cu care a colaborat în 1968 la filmul "Bye Bye Braverman".



Jucând în peste 50 de filme până în 2010, George Segal a primit - pe lângă nominalizarea la Oscar - şi Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie, în 1974, pentru "A Touch of Class". Are în palmares încă un Glob de Aur, primit în 1965 la categoria "cel mai bun actor debutant" pentru rolul interpretat în filmul "The New Interns".

George Segal a fost, de asemenea, cunoscut pentru rolurile sale din producţii de televiziune, jucând în special din sitcom-uri. A fost distribuit în serialul "Just Shoot Me!", între anii 1997 şi 2003, iar începând din 2013 a interpretat personajul Pops Solomon în serialul "The Goldbergs".

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI