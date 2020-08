Doi veterinari din România ajută animalele afectate de exploziile din Beirut

Asociația Animal Society anunță că Anca Tomescu și Gabriel Ignat, medici cu experiență de peste 25 de ani, s-au alăturat echipei internaționale care s-a deplasat în Liban cu misiunea de a salva animalele rănite sau prinse sub dărâmături, în urma exploziilor devastatoare produse în 4 august în portul din Beirut.

”Tragedia umană este dublată de o tragedie a animalelor. Mii de animale au fost rănite sau s-au pierdut în urma exploziilor. Echipa Four Paws, condusă de dr. Amir Khalil, alături de echipa Animals Lebanon și de voluntari locali, oferă asistență medicală animalelor rănite și le eliberează pe cele prinse sub dărâmături”, au arătat reprezentanții Animal Society.

Potrivit acestora, salvatorii ajută la hrănirea și vaccinarea antirabică a animalelor din zonele afectate și fac eforturi pentru a găsi familiile câinilor și pisicilor pierdute sau pentru a le da spre adopție.

Animalele sunt tratate, sterilizate și vaccinate.

Totodată, echipa Four Paws va evalua starea de sănătate a animalelor de la cele două grădini zoologice din sudul Libanului.

„Din momentul în care am aflat de exploziile din Beirut, am știut că va fi nevoie de o mobilizare internațională pentru a ajuta locuitorii afectați de acestea, dar și animalele care au avut de suferit. Ne-am alăturat echipei Four Paws imediat ce am aflat de misiunea de salvare și ne dorim să reducem suferința în rândul animalelor atât prin intervenții de urgență, dar și prin sterilizare și vaccinare, pentru un impact pe termen lung”, declară Anca Tomescu, președintele asociației Animal Society.

Misiunea de salvare a început pe data de 17 august și este prevăzută să dureze până la sfârșitul lunii august, dar există posibilitatea ca aceasta să fie prelungită, în funcție de evoluția situației locale.

Asociația Animal Society, cunoscută anterior sub numele de Vier Pfoten România, este activă în domeniul protecției animalelor de peste 25 de ani.

Sursa: Mediafax

