Doi veterani americani care luptau în Ucraina ar fi fost prinși de militari ruși

Doi veterani americani care luptau într-o unitate militară ucraineană obișnuită, Alexander Drueke, 39 de ani, și Andy Huynh, 27 de ani, au fost capturați de armata rusă în afara Harkovului, săptămâna trecută, potrivit The Telegraph.

Potrivit Reuters, presa din Rusia a prezentat vineri imagini cu doi bărbaţi despre care afirmă că sunt cetăţeni americani luaţi prizonieri în Ucraina.

Ambii fuseseră dați dispăruți după ce o echipă de recunoaștere formată din 10 combatanți s-ar fi întâlnit cu un grup de 100 de ruși undeva la nord de Harkov.

Alexander Drueke and Andy Huynh are the first two American soldiers to have been captured by Russia in Ukraine.



Both went missing after a reconnaissance team of ten soldiers encountered 100 Russians north of Kharkiv. pic.twitter.com/7gmfgEOMsZ