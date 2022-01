Doi răniţi într-un accident pe DN 15D în Neamţ. Şoferul era beat şi avea permisul anulat

Accident rutier

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Georgiana Puşcaşu, a declarat, pentru AGERPRES, că la volanul autoturismului se afla un tânăr de 22 ani care era sub influenţa băuturilor alcoolice şi avea permisul de conducere anulat.



Proprietarul autoturismului, un tânăr de 21 ani, era pasager în maşină.



"Din primele cercetări efectuate de poliţişti a reieşit că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din Bârgăuani, conducea un autoturism pe drumul naţional DN 15D, în afara localităţii Turtureşti, pe un sector de drum în curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, moment în care a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto şi a unui tânăr, de 21 de ani, din Bârgăuani, pasager în autoturism. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentraţie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate de poliţişti au relevat faptul că tânărul în cauză are anulat permisul de conducere. De asemenea, s-a constatat faptul că tânărul de 21 de ani i-ar fi încredinţat autoturismul acestuia pentru a-l conduce", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.



Poliţiştii continuă cercetările pentruvătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi încredinţarea unui vehicul pentru conducere pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere.

