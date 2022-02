Doi jurnalişti care lucrau pentru Naţiunile Unite, plasaţi în detenţie în Afganistan

UNHCR

"Doi jurnalişti în misiune pentru UNHCR şi cetăţeni afgani care lucrează cu ei au fost plasaţi în detenţie la Kabul", a anunţat agenţia ONU într-un tweet. "Facem tot ce este posibil pentru a soluţiona situaţia, în coordonare cu alţii", a adăugat UNHCR, fără a oferi alte informaţii.

Two journalists on assignment with UNHCR and Afghan nationals working with them have been detained in Kabul. We are doing our utmost to resolve the situation, in coordination with others.



We will make no further comment given the nature of the situation. — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) February 11, 2022

Jurnalistul independent şi fostul corespondent al BBC Andrew North, care relatează despre Afganistan de două decenii, se află printre persoanele deţinute, potrivit soţiei sale Natalia Antelava.



"Andrew era la Kabul în misiune pentru UNHCR şi încerca să ajute populaţia din Afganistan. Suntem foarte îngrijoraţi pentru securitatea sa şi facem apel la toţi cei care au influenţă să ajute pentru a asigura eliberarea sa", a explicat ea pe Twitter.

Thank you everyone for your messages. Andrew was in Kabul working for the UNHCR & trying to help the people of Afghanistan. We are extremely concerned for his safety & call on anyone with influence to help secure his release. https://t.co/lgVblvlaa3 — natalia antelava (@antelava) February 11, 2022

Solar-powered heroin. With no other income, farmers who’ve returned to war-ravaged Marjah in Helmand are sowing opium poppy once again, their irrigation pumps powered by the sun. More in my dispatch for @BBCRadio4 https://t.co/ADULjslyTN pic.twitter.com/LkTXJu4BhJ — Andrew North (@NorthAndrew) January 28, 2022

Serviciul de informaţii şi securitate al guvernului taliban, Directoratul Naţional de Securitate, a afirmat că nu deţine date cu privire la acest subiect.

"Nu deţinem informaţii despre ei, despre când şi unde au dispărut (...). Încercăm să obţinem informaţii", a declarat purtătorul de cuvânt al NDS, Khalil Hamraz, adăugând că Directoratul este în legătură cu Ministerul Afacerilor Interne în această problemă.



Nu există niciun indiciu cu privire la ce a dus la arestarea jurnaliştilor.



Agenţiile ONU angajează jurnalişti pentru a informa cu privire la activitatea lor în lume, notează Reuters.



De când talibanii au revenit la putere în Afganistan, în august, au crescut temerile cu privire la declanşarea de represalii împotriva disidenţilor. ONU a alertat în repetate rânduri în ultimele săptămâni cu privire la dispariţia unor activiste pentru drepturile femeilor.



Ţările străine au refuzat să recunoască guvernul taliban, însă şi-au sporit angajamentele în încercarea de a evita o criză umanitară de proporţii, provocată de economia grav afectată de sancţiuni şi de blocarea fondurilor de dezvoltare după revenirea talibanilor la putere.



O delegaţie a talibanilor a întreprins săptămâna aceasta o vizită la Geneva, pentru negocieri cu agenţii de ajutor umanitar şi întrevederi cu oficiali elveţieni. Ministerul Afacerilor Externe elveţian a informat că intenţiona să le ceară cu acest prilej talibanilor să respecte drepturile omului şi legislaţia umanitară internaţională.

