Doi copii au fost internați la spital, după ce au fost răniți la un parc acvatic din Galați. Reprezentanții parcului spun că este vina adulților care își lasă copiii nesupravegheați

Fetița de opt ani a mers la plajă cu bunica. În timp ce femeia aranja prosopul pe șezlong, cea mică nu a mai avut răbdare și a fugit spre piscină. Nu știe să înoate și a ajuns pe fundul bazinului. Un bărbat a observat-o și a scos-o la suprafață. Împreună cu un asistent medical aflat în apropiere, au reușit să o resusciteze.

Teodor Oprișan, salvator: Eram în apă, mă uitam de copiii mei și în momentul ăla am văzut ceva, o umbră în apă. Și am văzut ce se întâmplă acolo, am scos fetița din apă și am încercat cât am putut să o salvăm cu toții.

Bărbatul de 43 de ani, tată a doi copii, a făcut tot ce a depins de el ca să o poată salva pe cea mică.

În tot acest timp, în partea cealaltă a parcului acvatic, un băiat de 10 ani a alunecat în timp ce era la bazinul pentru copii și și-a rupt mâna. Cei doi copii au ajuns la spital.

Cristina Marin - medic la UPU, Spitalul de Copii Galați: A fost adus un pacient de sex masculin în vârstă de 10 ani, cu o fractură la membrul superior, la nivelul cotului. Și o pacientă în vârstă de opt ani, stabilă și ea, posibil înec, stop cardio-respirator resuscitat. A fost adusă conștientă, cooperantă, transferată pe secția de terapie intensivă.

Reprezentanții parcului acvatic cred că de cele mai multe ori aceste evenimente se produc adulților care își lasă copiii nesupravegheați.

Dragoș Magearu, director executiv, Serviciul Administrarea Domeniului Public Galaţi: Unul din incidente îl putem încadra ca fiind ceva specific vârstei, jocului, un copil alergând în jurul piscinei de copii. Nu același lucru îl pot spune despre primul incident, unde pe fondul lipsei de supraveghere din partea adultului copilul minor a pășit în piscina de adulți.

Băiatul rănit a fost lașat să plece acasă cu mâna în ghips. Fetița va mai rămâne sub supravegherea medicilor cel puțin 24 de ore.

