Un tribunal din autoproclamata Republică Populară Doneţk a condamnat la moarte trei bărbaţi pe care i-a acuzat că sunt „mercenari” în Ucraina, potrivit publicaţiei de stat ruse RIA Novosti.

Cetăţenii britanici Aiden Aslin şi Shaun Pinner şi cetăţeanul marocan Brahim Saadoune s-au prezentat joi în instanţă, unde li s-a pronunţat sentinţa.

„Curtea supremă a Republicii Populare Donețk i-a condamnat la moarte pe britanicii Aiden Aslin și Shaun Pinner și pe marocanul Brahim Saadoun, acuzați că au participat la lupte ca mercenari”, a transmis agenția oficială de presă rusă TASS.

Viktor Gavrilov, un oficial al parchetului autoproclamatei Republici Populare Donețk (DNR), anunța în urmă cu două săptămâni că o anchetă penală „a fost finalizată” în privința celor trei și că - ținând cont de faptul că este în desfășurare un război - acuzații pot primi pedeapsa capitală.

DNR ar fi introdus pedeapsa cu moartea pe teritoriul confiscat din Ucraina în 2014.

Britanicii capturați au fost prezentaţi pe 18 aprilie de Rossiya 24, când cei doi i-au cerut premierului britanic Boris Johnson să îi ajute să se întoarcă acasă în schimbul eliberării politicianului pro-rus Viktor Medvedciuk de către ucraineni.

Atât Pinner cât și Aslin au luptat de partea ucrainenilor în Mariupol.

The so-called " #DPR " court sentenced to the death penalty foreign servicemen who took part in military actions as part of the Armed Forces of #Ukraine . #British citizens Sean Pinner and Aiden Aslin and #Moroccan Saadoun Brahim were sentenced to death by firing squad. pic.twitter.com/xqg1r8fsml

Guvernul Regatului Unit s-a declarat „profund îngrijorat” în urma condamnărilor la moarte a celor doi britanici, care au fost capturați în timp ce luptau pentru Ucraina, transmite The Guardian.

„În mod evident, suntem profund îngrijorați de acest lucru. Am spus continuu că prizonierii de război nu ar trebui exploatați în scopuri politice”, a spus un purtător de cuvânt.

„Conform Convenției de la Geneva, prizonierii de război au dreptul la imunitate și nu ar trebui să fie urmăriți penal pentru participarea la ostilități.

„Așa că vom continua să lucrăm cu autoritățile ucrainene pentru a încerca să asigurăm eliberarea oricăror cetățeni britanici care serveau în forțele armate ucrainene și care sunt ținuți ca prizonieri de război”.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.