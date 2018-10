Doi ani pe barcă în jurul lumii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Tiberiu, Claudia, Theodora şi David au pornit într-o călătorie în jurul lumii pentru următorii doi ani, timp în care să se redescopere şi să descopere lumea.

“Înainte de călătorie, cu toate că locuiam în aceeaşi casă, aveam vieţi oarecum separate şi atunci când ne întâlneam la masă sau în weekend-uri, de multe ori eram mult prea obosiţi ca să mai fim interesaţi cu adevărat de cei de lângă noi”, spune Claudia Badea.

Tiberiu şi Claudia au plecat din România în Irlanda şi s-au stabilit aproape de Dublin în anii 2000. Erau tineri şi căutau un rost mai bun. Acum au doi copii, pe Theodora şi pe David şi, împreună cu ei, au plecat să îmbrăţişeze lumea. Şi-au pregătit voiajul temeinic.

“În primul rând decizia fermă de a economisi pentru a cumpăra un iaht. Asta s-a întâmplat în anul 2010. După patru ani, al doilea moment decisiv a fost ziua în care l-am găsit pe Quo Vadis, asta s-a întâmplat în octombrie 2014. Şi, probabil, al treilea moment decisiv a fost ziua în care Claudia a venit cu vestea că poate obţine doi ani liberi de la muncă”, povesteşte Tiberiu Badea.

În ultimele veri şi-au făcut vacanţele tot pe iaht, ca să se acomodeze cu noul stil de viaţă.

“Am avut nopţi în care grijile nu mă lăsau nici măcar să dorm. Câteodată frica de necunoscut, frica de viitor, faptul că lăsăm în urma noastră o viaţă stabilă şi predictibilă mă făceau să mă îndoiesc de planul nostru”, mărturiseşte Tiberiu.

Quo Vadis a fost lansat la apă la începutul lunii august. Călătoria a început din Franţa.

Pe vas, responsabilităţile sunt clar împărţite. Stau cu rândul la cârmă, gătesc împreună, copiii îşi fac zilnic lecţiile şi fiecare loc în care ancorează e descoperit pas cu pas de toţi patru.

“Sunt convins că aceşti doi ani vor avea o influenţă profundă asupra educaţiei copiilor mei şi asupra felului în care se vor raporta la viaţă”, crede Tiberiu.

Acum, toţi patru explorează La Palma, după ce au trecut prin Insulele Baleare, Gibraltar, Maroc, Insulele Canare. În curând se vor îndrepta spre Insula Capului Verde.

„Am învăţat că natura este o forţă extraordinară cu care te poţi lupta dar pe care nu o poţi învinge. Am învăţat că este nevoie de foarte multă răbdare în tot ceea ce faci, am învăţat că poţi trăi confortabil cu foarte puţine resurse şi, nu în ultimul rând, am învăţat că pentru sănătatea noastră mentală, pentru fericirea noastră este important să muncim ca să trăim, nu să trăim ca să muncim” – Claudia Badea

În septembrie 2020, cei patru îşi vor relua viaţa în Irlanda de unde au lăsat-o.

ŞTIRILE ZILEI