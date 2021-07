Doi ani de la triumful Simonei Halep la Wimbledon. O finală istorică, în care românca a făcut magie pe iarba londoneză și nu i-a dat nicio șansă Serenei Williams

Simona Halep, campioană la Wimbledon 2019

La un an de la succesul așteptat de toată lumea la Roland Garros, anunțat de alte două finale jucate acolo, pe suprafața ei favorită, Simona Halep devenea campioană și pe suprafața considerată până atunci drept cea mai slabă a ei. Așa cum puțini ar fi anticipat, românca făcea magie pe iarba londoneză și o spulbera, pur și simplu, pe Serena Williams, într-un meci aproape de perfecțiune.

"Să joc la Wimbledon este întotdeauna ceva special și faptul că am reușit să câștig acolo a făcut să fie totul și mai special. Nu voi uita niciodată acele două săptămâni, acele meciuri și mai ales finala. A fost uimitor" - spune campioana, la doi ani de la eveniment.

Simona Halep a devenit prima jucătoare de tenis din România care a câștigat o finală la Wimbledon.

"A fost cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată. Serena ne inspiră întotdeauna, îți mulțumesc pentru asta! Am muncit mult pentru acest moment. Este o onoare să joc în fața lojei regale. Mulțumesc! Nu am cuvinte ca să exprim ceea ce simt, dar mă simt minunat", declara atunci, o Simona Halep emoționată, cu trofeul în brațe, în fața duceselor de Cambridge și Sussex.

Campioana mărturisea că a împlinit astfel un vis al mamei sale, care a aplaudat-o, emoționată, din tribune: "Am avut emotii, stomacul meu nu a fost foarte bine înainte de meci, dar știam că nu e timp de emoții așa că am intrat pe teren si am dat tot ce am avut. E de necrezut, e ceva foarte special să țin trofeul in mână și nu voi uita niciodata. A fost visul mamei mele, când aveam 10 ani mi-a spus că dacă vreau să reușesc ceva în tenis, atunci trebuie să joc o finală Wimbledon. Acea zi a venit. Îți mulțumesc, mama!"

Simona Halep începea meciul în forţă, cu un break, apoi se distanța la 4-0, într-un set în care Serena reușea să câștige doar două ghemuri, ambele pe propriul serviciu.

Setul secund începea mai echilibrat. Serena a condus cu 1-0 şi 2-1, graţie serviciului, dar nu a reușit să câștige pe serviciul Simonei. Sportiva noastră a făcut break în ghemul cinci, după care s-a impus tot cu 6-2 pe suprafața preferată a marii campioane americane.

Simona Halep juca în premieră în finală la Wimbledon, după ce trecuse în semifinală de ucraineanca Elina Svitolina. La rândul ei, Serena Williams o învinsese în penultimul act pe Barbora Strycova.

Traseul Simonei Halep până în finală

Turul 1: Halep - Sasnovich 6-4, 7-5

Turul 2: Halep - Buzărnescu 6-3, 4-6, 6-2

Turul 3: Halep - Azarenka 6-3, 6-1

Optimi: Halep - Gauff 6-3, 6-3

Sferturi: Halep - Zhang 7-6, 6-1

Semifinale: Halep - Svitolina 6-1, 6-3

Traseul Serenei Williams până în finală

Turul 1: Williams - Gatto-Monticone 6-2, 7-5

Turul 2: Williams - Juvan 2-6, 6-2, 6-4

Turul 3: Williams - Goerges 6-3, 6-4

Optimi: Williams - Suarez Navarro 6-2, 6-2

Sferturi: Williams - Riske 6-2, 4-6, 6-3

Semifinale: Williams - Strycova 6-1, 6-2

Dacă pentru Simona Halep prezența în finală era o premieră și cel mai bun rezultat de până atunci la Wimbledon, Serena Williams avea în palmares 11 finale și șapte titluri pe iarba londoneză (în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016). Pierduse finale în 2004, 2008 şi 2018.

Simona mai câștigase un turneu de Grand Slam, în 2018, la Roland Garros. Pentru româncă, era a cincea finală de Grand Slam din carieră, după cele 2014, 2017 şi 2018 la Roland Garros și cea din 2018 de la Australian Open.

Până la Wimbledon 2019, Serena Williams conducea în întâlnirile directe cu 9-1. Simona Halep obținuse singura victorie în 2014, la Turneul Campioanelor, în faza grupelor.

