Documentare în premieră la TVR 1 despre Papa Francisc şi papalitate

TVR este official broadcaster al vizitei Papei Francisc în România, singura televiziune care asigură semnalul pentru transmisiunile în direct de la toate liturghiile sau ceremoniile, evenimente care vor deveni momente de referinţă.

În perioada 30 mai - 2 iunie, telespectatorii vor putea urmări la TVR 1 o serie de filme, reportaje şi documentare despre personalitatea Sanctităţii Sale, despre papalitate şi conducătorii bisericii catolice, despre viaţa celor şapte episcopi greco-catolici în timpul persecuţiei comuniste. Irina Păcurariu îi prezintă în exclusivitate la TVR pe românii care trăiesc şi muncesc în preajma Sanctităţii Sale, iar povestea Blajului, oraş episcopal, va fi spusă de jurnaliştii TVR Cristina Andrei şi Adrian Bodonea-Florea.

Joi, 30 mai, de la ora 22.00, la TVR 1 este programat documentarul Papa Francisc – o viaţă închinată celorlalţi (FRANCIS: THE PEOPLE’S POPE, Italia, 2013) – în care prieteni, rude, cunoscuţi vorbesc despre copilăria şi tinereţea Suveranului Pontif, narator fiind chiar actualul lider al bisericii catolice, Papa Francisc.

Vineri, 31 mai, ziua în care Papa Francisc ajunge la Bucureşti, după prima serie de transmisiuni directe, la TVR 1 încheiem seara la 22.00 cu un film artistic inspirat din realitate Cu preţul sângelui (There Be Dragons, Spania-SUA, 2011) şi, de la 23.20, cu documentarul italian Jubileul – 700 de ani de iertare, despre însemnătatea sărbătorii care are loc o dată la 25 de ani, când Papa acordă credincioşilor o indulgenţă plenară.

Sâmbătă, 1 iunie, pe lângă transmisiunile directe ocazionate de vizita Papei Francisc în România, la TVR 1 avem alte patru documentare tematice: Liderii lumii şi Papa Francisc (de la ora 9.30, în care lideri din diverse domenii - sport, muzică, societate - precum Andrea Bocelli, Garry Kasparov, David Puttnam, Mike Piazza - se raportează la acţiunile Papei Francisc); Ioan Paul al II-lea: Viaţa unui sfânt (de la 13.30), Revoluţia Papei Ioan al XXIII-lea: Al II-lea Conciliu de la Vatican (de la ora 14.30) şi Papa Francisc – Vorbe şi fapte (de la 21.00).

Tot sâmbătă, de la 15.30, înaintea transmisiunii directe de la Iaşi, jurnalista Irina Păcurariu ne propune, în documentarul Românii şi Papa Francisc, să-i cunoaştem pe românii ale căror vieţi au fost sau sunt influenţate Suveranul Pontif.

Duminică, 2 iunie, de la ora 09.00, chiar înaintea liturghiei de la Blaj, în care Papa Francisc va beatifica 7 episcopi greco-catolici martiri, TVR 1 difuzează documentarul Şapte martori pentru mica Romă.Realizatoarea Anca Berlogea-Boariu ne prezintă, într-o perspectivă inedită, povestea acestora. Documentarul are la bază memoriile regretatului cardinal Iuliu Hossu şi a fost filmat la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet.

Şi tot duminică, la TVR 1, de la ora 14.30, este programat filmul realizat de jurnaliştii TVR Cristina Andrei şi Adrian Bodonea-Florea despre „Mica Romă" - Blajul, oraş episcopal. Vom descoperi de ce acest loc, puternic centru cultural românesc, supranumit de către Eminescu Mica Romă, a fost socotit vreme de peste două secole o autentică „fântână a darurilor cunoaşterii prin şcoală şi credinţă”. Filmul a fost realizat alături de teologul şi istoricul Cristian Bădiliţă.

Seara, de la 19.00, în reportajul de călătorie Umbria – Ţara lui Francisc, descoperim Umbria, inima verde a Italiei. Iar de la 19.30, documentarul Saul din Tars: Mesagerul lui Iisus Hristos ne vorbeşte despre Saul din Tars, iniţial persecutor al creştinilor, devenit apoi apostol proeminent al creştinismului.

TVR, official broadcaster al vizitei Papei Francisc în România

Marile evenimente se văd la Televiziunea Română. TVR a pregătit o spectaculoasă desfăşurare de forţe pentru a surprinde fiecare etapă din vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc în România: de la Bucureşti, la Iaşi, la Sanctuarul Marian de la Şumuleu Ciuc şi pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. 105 camere de transmisiuni live, 54 de camere individuale cu transmisiune GSM, 11 care de transmisiuni live, 15 DSNG şi aproape 1.000 de profesionişti de televiziune vor acoperi live cele trei zile ale vizitei de stat, pastorale şi ecumenice a Papei Francisc. Punctul culminant al prezenţei Papei în România va fi la Blaj, pe 2 iunie, acolo unde va oficia Sfânta Liturghie cu beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri, iar evenimentul, filmat exclusiv de TVR, va fi transmis de televiziunile din întreaga lume.

Campania TVR „Să mergem împreună. Papa Francisc în România”

Din 6 mai, TVR a lansat campania „Să mergem împreună. Papa Francisc în România”, care cuprinde reportaje, ştiri, documentare şi emisiuni despre importanţa acestui eveniment. De luni până vineri, la 10:55 şi 16:55, la TVR 1, reunite sub titlul „Să mergem împreună”, telespectatorii pot urmări o serie de fillere a câte 3-5 minute, despre importanţa acestei vizite: biografia Suveranului Pontif, reformele majore iniţiate de acesta, dar şi momente memorabile de la 100 de audienţe generale ale Papei Francisc.

Emisiunile informative ale TVR 1 şi TVR 2 difuzează ştiri, reportaje, dezbateri cu invitaţi şi specialişti. În fiecare zi, în această perioadă, Telejurnalele TVR difuzează subiecte despre vizita apostolică a Papei Francisc. Din 27 mai, TVR are mini studio special de ştiri la Vatican, corespondenţii noştri aducând zilnic informaţii despre pregătirile şi vizita pe care Papa Francisc urmează să o facă în România. De asemenea, în fiecare zi de vineri a lunii mai, Tema Zilei, difuzată după Telejurnalul TVR 1, este dedicată acestui subiect. În fiecare duminică, emisiunea Universul credinţei dezvoltă, într-o rubrică specială, subiecte despre Suveranul Pontif.

