Documentar filmat la pas în România EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de Carpații României, a ajuns pe Via Transilvanica. Filmează pentru un documentar despre turismul din România. Merge la pas împreună cu un grup de prieteni pe traseul gândit de Tasuleasa Social. Îl însoțesc alpinistul Alex Găvan, muzicianul Mihai Toma și Călin Ile, președintele Federației Hotelierilor din România.

Charlei Ottley: "Nu am ştiut la ce să mă aştept, cât de avansată este, dacă este o cărare sau un drum. Aproape n-am călcat pe asfalt de trei zile, de când am plecat. Am fost off-road aproape tot timpul şi chiar când am mers pe şosele am trecut prin sate mici, pitorești".

Echipa de filmare a pornit de la Vatra Dornei și a parcurs pe jos peste 60 de km în trei zile. A traversat sate și a poposit la pensiuni sau în casele localnicilor.

Filmările s-au încheiat în apropiere de Pasul Tihuța, acasă la Tasuleasa Social, unde grupul a fost întâmpinat de frații Alin și Tibi Ușeriu. Charlie Ottley i-a anunțat că și-a făcut un tatuaj cu semnul Via Transilvanica:

Charlie Ottley: "E unul dintre cele mai frumoase trasee din lume".

Via Transilvanica are 1.000 de km, începe la mănăstirea Putna, în nordul țării, și ajunge până la podul lui Apolodor, la Dunăre.

Via Transilvanica trece prin 10 județe, iar când va fi gata se estimează că va fi parcurs de câteva sute de mii de persoane, anual.

ŞTIRILE ZILEI