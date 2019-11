DOCUMENTAR. 145 de ani de la naşterea omului de stat britanic Winston Churchill

Winston Churchill

A fost deopotrivă orator şi soldat, susţinător al reformelor sociale progresive şi un elitist, un puternic apărător al democraţiei în special în anii tulburi ai celei de-a doua conflagraţii mondiale. Pentru mulţi britanici şi oameni din întreaga lume este considerat pur şi simplu un erou.

A făcut parte dintr-o familie de politicieni britanici aristocraţi. Tatăl său, lordul Randolph Churchill, era descendent al Marelui Duce de Marlborough care la rândul său a fost o figură proeminentă în rândul conservatorilor britanici în perioada 1870-1880. Mama sa, Jennie Jerome, a fost moştenitoarea unuia dintre coproprietarii cotidianului The New York Times, potrivit https://www.history.com.



S-a născut la 30 noiembrie 1874, la proprietatea familiei aflată în apropiere de Oxford. A urmat şcoala pregătitoare din Harrow, unde nu a excelat. Nu a aplicat la prestigioasele universităţi Oxford sau Cambridge. În schimb, în 1893 tânărul Winston Churchill s-a îndreptat spre Academia Militară Regală de la Sandhurst, o instituţie de prestigiu între instituţiile similare din Europa. După încheierea pregătirii în cadrul Academiei a călătorit în Marea Britanie în calitate de soldat şi jurnalist. În 1896, a mers în India, pentru ca experienţa petrecută în această ţară să fie transpusă în prima carte publicată.



A fost trimis de cotidianul London Morning Post pentru relatarea războiului burilor în Africa de Sud, fiind capturat la scurt timp de la sosire, însă a reuşit să scape prin fereastra unei toalete, întâmplare care l-a făcut celebru în Marea Britanie.



La momentul reîntoarcerii sale în Anglia în 1900, tânărul Churchill, 26 de ani, publicase deja cinci cărţi. În acelaşi an, Winston Churchill s-a alăturat Camerei Comunelor, iar patru ani mai târziu a devenit liberal.



În 1911, Churchill s-a îndepărtat de domeniul politicii interne când a obţinut o funcţie în marina regală britanică. Înţelegând puterea politică şi militară precum şi caracterul belicos al statului german, Churchill a decis că este momentul să pregătească Marea Britanie de război. A pus bazele Serviciului Aerian al Marinei Regale, a modernizat flota britanică şi a contribuit la demersurile de îmbunătăţire a uneia dintre cele mai incipiente versiuni de tanc. Propunerea sa privind campania militară din Peninsula Gallipoli împotriva Imperiului Otoman s-a soldat cu eşec. După eşecul campaniei Churchill a părăsit marina.



A fost funcţionar guvernamental în perioada 1920-1930, pentru ca în 1924 să se alăture conservatorilor. Ascensiunea nazismului, în 1933 în Germania, a reprezentat momentul în care Churchill a început să avertizeze clasa politică britanică asupra pericolului care ameninţa Europa. Guvernul britanic a ignorat avertismentele lui Winston Churchill. Înţelegerea lui Neville Chamberlain cu Germania nazistă pe seama Cehoslovaciei a reprezentat ''aruncarea unui stat mic pradă lupilor'', în viziunea lui Churchill. Un an mai târziu, Chamberlain a fost îndepărtat de la conducerea executivului britanic şi Winston Churchill a devenit premier. A fost momentul intrării în scenă a omului politic de stat Winston Churchill.



''Nu am nimic de oferit decât sânge, trudă, lacrimi şi sudoare'', a transmis Churchill în primul discurs susţinut în faţa Camerei Comunelor. Discursul a fost încărcat cu avertismente atât pentru clasa politică britanică cât şi pentru poporul britanic anunţând, parcă într-un mod trist vizionar, ceea ce avea să urmeze pentru Europa şi pentru Anglia. ''Avem, în faţa noastră multe, multe luni de luptă şi suferinţă. Vă întrebaţi care este politica noastră? Vă pot spune: este aceea de a purta război, pe mare, pământ şi apă, cu toată forţa noastră şi cu toată puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o; să purtăm război împotriva unei tiranii monstruoase (...). Aceasta este politica noastră. Vă întrebaţi care este scopul nostru? Vă pot răspunde într-un singur cuvânt: victorie, victorie cu orice preţ, victorie în ciuda terorii, victorie, oricât de greu şi lung ar fi drumul, pentru că fără victorie nu există supravieţuire.'', indică https://www.history.com.



Discursul său, transmis la radio, anunţa determinarea cu care poporul britanic trebuia să lupte pentru apărarea teritoriului naţional, într-una dintre cele mai încleştate bătălii ale celui de-Al Doilea Război Mondial, Bătălia pentru Anglia. Capacitatea lui Churchill de mobilizare a politicienilor şi a maselor prin intermediul discursurilor a fost determinantă şi pentru liderii occidentali şi nord-americani, pentru ca aceştia să înţeleagă necesitatea unificării eforturilor pentru înfrângerea Germaniei naziste. A jucat decisiv şi la nivelul relaţiilor transatlantice, obţinând sprijinul preşedintelui Franklin Delano Roosevelt pentru programul de furnizare a muniţiei de război pentru aliaţi, denumit ''Lend-Lease'', înainte de intrarea SUA în război.



Rolul exponenţial al lui Churchill la nivelul eforturilor aliate pentru înfrângerea Germaniei naziste, fiind unul dintre arhitecţii principali ai victoriei aliate, nu a fost însă suficient, iar electoratul britanic a votat împotriva conservatorilor şi a premierului în funcţie îndepărtându-i de la putere la doar două luni după predarea Germaniei naziste în 1945.



Prin capacitatea sa de înţelegere a politicii internaţionale a oferit o nouă dovadă de ataşament pentru Europa, anunţând în discursul susţinut la 5 martie 1946, la Fulton (Missouri), ''ameninţarea şi pericolul în creştere pentru civilizaţia creştină'', fiind pentru prima dată când a fost folosit termenul ''cortină de fier'' pentru a descrie ameninţarea comunistă.



A revenit în fruntea guvernului britanic în 1951, îndreptându-şi eforturile pentru construirea unei apărări credibile pe termen lung între est şi vest. S-a retras în 1955.



A primit titlul de cavaler al Ordinului Garter din partea reginei Elisabeta. S-a stins din viaţă la 24 ianuarie 1965, la Londra, la un an de la retragerea din parlament.



Moştenirea politică a omului de stat Winston Churchill a fost călăuză pentru generaţii întregi de politicieni şi lideri britanici. A fost unul dintre cei mai importanţi oameni de stat pe care Europa i-a avut într-una din perioadele cele mai grele ale istoriei sale.

sursa

agerpres.ro

ŞTIRILE ZILEI