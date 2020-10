Medic clujean în centrul pandemiei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Din Italia a adus numeroase scheme de tratament, iar rata de supraviețuire în secția lui este una dintre cele mai mari din țară.

În toiul războiului pe care îl duceau italienii, o echipă alcătuită din 15 salvatori români a ales să plece și să dea o mână de ajutor. Printre cei care au fost în Italia lovită de coronavirus s-a numărat și medicul Marius Bărbat, de la Spitalul de Pneumoftiziologie Leon Danielo din Cluj-Napoca. Susținut de familie, acesta a decis să vadă cu propriii ochi care este situația din Italia și a mers voluntar într-un program realizat de autoritățile române.

“Primul meu șoc când am ajuns acolo nu a fost cu terapia intensivă, cu terapia intensivă eram obișnuit. Aveau cazuri grave la fel cum avem și noi. M-a impresionat foarte mult terapia sub intensivă, unde erau 20 de oameni ventilați non-invaziv. Când am intrat prima oară am avut impresia că tot este contaminat înăuntru”, își amintește medical.

Delegația română, din care au făcut parte medici și asistente, a petrecut trei săptămâni în Lombardia. Medicul Marius Bărbat a muncit în ture într-un spital din orașul Lecco, unde toți pacienții erau infectați cu Covid-19.

“Am depășit bariera psihologică, acesta a fost primul pas. Când am ajuns acolo am păstrat legătura cu colegii, pe telefon, am transmis cam toate datele și cam tot ce se putea lua de acolo. Protocoale, scheme de tratament, terapii mai noi care nu s-au făcut pe Covid până acum”, mai spune medical Marius Bărbat.

Gărzile pe care medicii din țară le fac sunt epuizante, iar lupta cu noul coronavirus este departe de a fi terminată. La Spitalul de Pneumoftiziologie Leon Danielo sunt 5 paturi la terapie intensivă, însă, din fericire, mulți pacienți ajung să se facă bine. La această unitate, există o rată de supraviețuire de 78%.

Dr. Marius Bărbat, medic specialist terapie intensivă, Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca: “Am reușit să scoatem foarte mulți pacienți. Acesta este motivul pentru care continuăm. Reușitele chiar există, sunt și decese, dar reușitele sunt mai multe ca decesele. Vin oameni de diferite tipuri, pături sociale, toată lumea pleacă relativ mulțumită. Încercăm să facem lucrurile să fie bine și să nu pierdem pe nimeni pe drum”.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, numărul cazurilor este alarmant de mare în România. Doar marți au fost înregistrate 228 cazuri de noi îmbolnăviri în județul Cluj puțîn lungi!

