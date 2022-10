DNA: Un avocat şi doi oameni de afaceri - judecaţi pentru trafic de influenţă privind lucrările la Magistrala 5 de metrou

Direcția Națională Anticorupție

Potrivit portalului instanţelor de judecată, este vorba despre afaceriştii Dragoş Dobrescu şi Pier Luca Canino şi avocatul Doru Cătălin Boştină.



Procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi oameni de afaceri şi a unui avocat, pentru trafic şi cumpărare de influenţă, comise în forma autoratului şi a complicităţii şi spălarea banilor, a informat DNA, într-un comunicat transmis, joi, Agerpres.



Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în contextul desfăşurării unor lucrări în Bucureşti la Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei), în perioada 20 - 26 iunie 2013, unul dintre oamenii de afaceri ar fi pretins de la celălalt om de afaceri suma de 1.000.000 euro, plătibili în decursul a patru ani, în schimbul exercitării influenţei pe care a pretins că o are asupra unui primar de sector pentru obţinerea cu uşurinţă a avizelor necesare. Cu aceeaşi ocazie, afaceristul ar mai fi promis că vor fi soluţionate favorabil şi plângerile cetăţenilor riverani nemulţumiţi de modalitatea în care se derulau lucrările respective.



Conform anchetatorilor, pentru a fi ascunsă adevărata natură a banilor, aceştia urmau să fie remişi prin intermediul unei societăţi controlate de avocatul inculpat în cauză, sub forma unor servicii fictive de "mentenanţă".



"În această modalitate, la data de 9 septembrie 2013, ar fi fost transferaţi în contul unei societăţi administrate de primul dintre inculpaţi o primă tranşă, în valoare de 547.000 lei, bani care, ulterior, au fost retraşi sub formă de cash", menţionează DNA.



În cauză, s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 547.000 lei, care a fost depusă de inculpatul trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în contul unei unităţi bancare.



Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză.

