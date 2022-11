DNA: Fost şef al Biroului Accidente în cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti, judecat pentru trafic de influenţă

Direcția Națională Anticorupție - DNA / FOTO: Credit: AGERPRES/FOTO Redactor: NICOLETA PANA, foto.agerpres.ro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Ion-Joe Stoica, comisar şef de poliţie, fost şef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, şi a unui avocat din cadrul Baroului Bucureşti, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă.



Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada ianuarie - 21 septembrie, Ion - Joe Stoica, în calitatea menţionată, beneficiind de ajutorul avocatului, ar fi pretins şi ar fi primit 3.000 de euro de la o persoană cercetată pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice, având o alcoolemie peste limita legală.



În schimbul banilor, spun anchetatorii, ofiţerul de poliţie ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor colegi de serviciu şi ar fi promis că îi va determina să propună o soluţie de clasare faţă de persoana cercetată.



"În acelaşi context, inculpatul Stoica Ion - Joe i-ar fi pus la dispoziţie persoanei respective "o reţetă" ce cuprindea aspectele pe care aceasta trebuia să le declare, astfel încât, la efectuarea unei recalculări a alcoolemiei, rezultatul să fie unul inferior limitei care atrage răspunderea penală (adică sub 0,80 ‰)", precizează DNA.



Dosarul a fost trimis spre judecare Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

