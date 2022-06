DNA, dosar penal in rem în cazul podului prăbușit de la Luțca, Neamț. Sunt anchetate posibile fapte de corupție

DNA - Serviciul Teritorial Bacău a deschis un dosar penal in rem (pentru fapte), cu privire la suspiciunea de comitere a unor infracțiuni asimilate celor de corupție, a anunțat Direcția Națională Anticorupție, într-un comunicat de presă.

Podul de la Luțca, județul Neamț, s-a prăbușit joi, la mai puțin de un an după ce au fost terminate reparațiile capitale. Podul are 216 metri lungime și ar fi trecut toate testele. În momentul prăbușirii, pe pod se aflau două mașini, iar un șofer a fost rănit.

CITIȚI ȘI: UPDATE Podul de la Luțca, Neamț, s-a rupt la șapte luni de la inaugurare. Două mașini se aflau în tranzit. Unul dintre șoferi este rănit. Ministrul Cseke Attila a dispus control de urgență. Reacția lui Ionel Arsene

Joi, la scurt timp după producere incidentului de la Luțca, subcomisarul Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, anunța că au și fost deschide două dosare penale, unul pentru abuz în serviciu și unul pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă:

"Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Neamţ s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii, cu exactitate, a modalităţii de realizare a reabilitării podului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman. De asemenea, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Roman au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă."