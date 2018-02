Dispută între muzee EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Colecţia Corneliu Baba cuprinde 57 de picturi, expuse la Muzeul de Artă din Timişoara. O parte dintre ele a fost donată de familia pictorului Muzeului din Timişoara, iar o parte a fost împumutată.

Contractul cu Muzeul Naţional de Artă al României prevede ca toate picturile împrumutate să fie expuse publicului în permanenţă.

Reprezentanţii Muzeului Naţional de Artă nu au fost înştiinţaţi în momentul în care lucrările au fost retrase şi puse în depozit.

Corneliu Baba a fost fiul unui pictor de biserici din Caransebeş, dar s-a născut la Craiova şi a murit la Bucureşti. A trăit o perioadă în Banat, iar ultima sa dorinţă a fost ca parte din operele sale să fie donate şi expuse la Timişoara

Sunt 27 de lucrări care au fost împrumutate an de an de la MNAR pe baza unui contract şi neînțelegerea a apărut prin faptul că sunt 23 de lucrări expuse şi nu 27. Una dintre săli având probleme de igrasie a fost închisă şi lucrările de acolo au fost aranjate în depozit. În momentul în care s-a pus problema ca şi cele 4 să fie expuse sau returnate, noi am spus că depozitul este închis, este sigilat pentru că avem un litigiu cu fosta gestionară, care a plecat şi nu a predat gestiunea - Victor Neumann, director Muzeul de Artă Timişoara.

