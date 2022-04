Discurs dur în Parlamentul European: Sancțiunile pentru cărbune, ridicole! Doar 3% din importuri. Interdicția privind SWIFT, ridicolă! Oligarhii pierd puțin din bani. Luați în vizor cei 6 mii de oameni ai lui Putin!

"Știți de ce strategia voastră nu funcționează? Pentru că pachetele de sancțiuni progresive nu funcționează pentru un autocrat. Asta merge într-o democrație, cu democrați, unde există o opinie publică, o adevărată opinie publică. În Rusia nu mai există o opinie publică reală. Realitatea este că nu funcționează pentru că al cincilea pachet e despre ce? Despre cărbune. E ridicol! Reprezintă doar 3% din importurile din Rusia", a atras atenția Guy Verhofstadt.

"Interdicția privind SWIFT - ridicolă! Peste 50% din instituțiile financiare nu sunt supuse interdicției", a tunat Verhofstadt.

Nici sancțiunile aplicate oligarhilor nu sunt suficiente, consideră europarlamentarul belgian, care a ironizat prin ton și gesturi măsurile instituite până acum la adresa bogaților Moscovei.

"În privința oligarhilor - cu oligarhii, da, le extindem un pic sancțiunile oligarhilor. Oligarhii vor scăpa, în cele din urmă, de sancțiuni sau își vor pierde puțin din bani. Voi trebuie să îi luați în vizor pe cei 6.000 de apropiați ai lui Putin, pe cei care lucrează în realitate cu Putin. Și avem lista asta. Alexei Navalny, fundația Navalny au făcut această listă cu cei 6.000 de oameni. Pe aceștia trebuie să îi luați în considerare".

