Premierul Orban a anunțat că nu se poate vorbi despre prezența spectatorilor la meciurile de fotbal începând cu data de 15 iunie, când vor intra în vigoare mai multe relaxări ale restricțiile impuse de epidemia de COVID-19.

"Nu poate fi vorba de spectatori după 15 iunie. E foarte greu de controlat, pentru că dacă dai drumul la spectatori şi vin galeriile e super-complicat de a asigura respectarea unor reguli de distanţare sau alte lucruri. Vom vedea, dacă lucrurile evoluează bine, într-o perspectivă rezonabilă se poate vorbi şi de lucrul acesta”, a spus Ludovic Orban, joi, care a participat la consultări cu reprezentanți ai Federației Române de Fotbal și ai Ligii Profesioniste de Fotbal

Șeful Executivului și-a exprimat regretul față de necesitatea închiderii stadioanelor începând din data de 12 martie: „Îmi pare rău că am închis pe 12 martie, dar nu am avut ce face, nu suntem singurii, de altfel. La reluarea campionatului am fost mai rapizi ca alţii. Rugămintea mea către dumneavoastră este ca tot ce aţi discutat cu domnul ministrul al Sănătăţii, cu domnul ministru al Sportului să încercaţi să asiguraţi, că convingeţi cluburile să respecte aceste reguli, pentru că ar fi păcat să apară cazuri de infectare, că asta ar pune într-o lumină proastă.”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus că nu este exclus ca la următoarea relaxare a restricțiilor să fie permis accesul spectatorilor pe stadioane. Decizia depinde de evoluția epidemică din România: „Un guvern care şi-a asumat trecerea printr-o pandemie, un guvern care poate nu a fost pe placul tuturor, poate nici în acest moment nu este pe placul tuturor, dar momentul de astăzi mă face să înţeleg că atât noi, cât şi dumneavoastră am înţeles prin ce am trecut şi că vrem să reclădim o ţară. Mă bucur că suntem astăzi aici, aveţi tot sprijinul meu şi pentru viitor, iar dacă la urmă am fost lăsat eu, cel cu restricţiile, nu cred să fie decât de un bun augur ca la următoarea relaxare să ne gândim, poate, şi la spectatori. Dar toate aceste lucruri depind de evoluţia pandemiei la noi, în România.”

Așadar, Liga 1 îşi va deschide vineri porţile, dar nu şi pentru spectatori. Jucătorii şi staff-ul cluburilor au de respectat o serie de măsuri.

Astfel, nu se vor ţine şedinte tehnico-tactice în vestiare, pe bancă toată lumea va purta măşti, iar titularii nu au voie să se îmbrăţişeze sau să scuipe pe teren.

În plus, în timpul meciurilor, jucătorii vor auzi doar vocea antrenorilor de la marginea terenului. Cel puţin până la 1 iulie, spectatorii nu vor putea merge pe stadioane.

„E foarte important să reluăm campionatul, e important să revenim pe teren pentru că aşteptarea a fost una grea, însă nu putem începe oricum. Perioada de aşteptare de 9 săptămâni a lăsat urme, am fost la antrenamentele Viitorului, am văzut starea fizică a jucătorilor. Va fi un an de sacrificii, pentru că perioada de pregătire dintre sezoane va fi de două, trei săptămâni, va fi una scurtă. Sunt de părere că la un moment dat trebuie să aducem publicul pe stadioane, pentru că fotbalul fără spectatori e ca la teatru fără spectatori în sală. Eu insist pentru găsirea unei formule pentru a aduce publicul pe stadioane. Trebuie să ne gândim la un scenariu, începând cu luna iulie. Va fi un an greu, deja se simt pierderi la cluburi", a declarat Gică Popescu, preşedintele echipei FC Viitorul, în cadrul conferinţei de joi.

„Am primit o promisiune că putem avea şanse să avem spectatori în acest sezon dacă ne facem treaba cum trebuie şi că de la 1 iulie putem avea spectatori pe stadion", a spus, la rândul său, Justin Ştefan, secretarul general al LPF.

În Bulgaria, Ungaria şi Serbia, pot intra spectatori pe stadioane până la 20-30% din capacitatea arenelor.

