Verchere (OMV Petrom): Nu mai importăm ţiţei din Rusia, dar sursele alternative sunt mai scumpe

Directorul OMV Petrom, Christina Verchere

Sursele alternative de țiței sunt mai scumpe

După începerea conflictului, am început să căutăm şi am identificat surse alternative de ţiţei şi produse petroliere. Însă, acestea sunt mai scumpe, datorită costurilor mai mari de transport. Evaluăm toate opţiunile pentru diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere

Respectam în totalitate sancţiunile şi legislaţia aferentă aplicabilă, a subliniat directorul OMV Petrom.

Prețuri mari dar și volatile

Christina Verchere vorbește despre un context de piaţă fără precedent, cu preţuri ridicate, dar şi volatile, în condiţiile în care războiul din Ucraina a accentuat criza existentă deja de pe piaţa energetică. Situația acesta a influențat și profitul companiei.

În primul trimestru al acestui an, cererea pentru benzină şi motorină a fost robustă, depăşind nivelul înregistrat în 2019, pe fondul creşterii mobilităţii şi al creşterii activităţii economice. Piaţa de carburanţi din România a crescut cu circa 9% comparativ cu perioada similară din anul anterior, noi am crescut cu peste 10%. In retail, estimăm o creştere de circa 7% în primul trimestru din 2022 faţă de perioada similară din 2021, în timp ce vânzările noastre au crescut cu peste 8%. Performanţa din vânzări a fost susţinută de gradul ridicat de utilizare a rafinăriei, de 98%. Trendul de utilizare a maşinilor electrice şi hibrid este în creştere, însă acestea continuă să reprezinte doar puţin peste 1% din parcul auto, spune Christina Verchere.

În cazul gazelor naturale România are un grad redus de dependenţă faţă de import

În ceea ce priveşte gazele naturale, spre deosebire de alte ţări din regiune, România are un grad redus de dependenţă faţă de import şi, cel mai important, are resurse cu care şi-ar putea asigura întregul necesar de gaze. Este, însă, o poziţie fragilă, producţia domestică a fost în scădere în ultimii ani şi, în lipsa dezvoltării de proiecte noi de gaze naturale, importurile ar putea creşte la peste 50% în 2030, susţine şefa OMV Petrom.

Spre deosebire de alte ţări din regiune, România are un grad redus de dependenţă faţă de gazele din import şi, cel mai important, are resurse cu care şi-ar putea asigura întregul necesar de gaze. Este, însă, o poziţie fragilă, producţia domestică a fost în scădere în ultimii ani şi, în lipsa dezvoltării de proiecte noi de gaze naturale, importurile ar putea creşte la peste 50% în 2030. Cum se poate evita această situaţie? Prin asigurarea unui mediu fiscal şi de reglementare care să încurajeze investiţiile. Noi proiecte de gaze naturale ar contribui atât la securitatea energetică a ţării, cât şi la creşterea economică. În plus, în contextul schimbărilor climatice, credem că România are un potenţial ridicat pentru dezvoltarea de surse alternative de energie, iar noi suntem pregătiţi să investim. Am anunţat un plan de investiţii de circa 11 miliarde de euro până în 2030, pentru a contribui la tranziţia energetică a ţării, a arătat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere.

Este esențial ca legea offshore să ofere o clauză de stabilitate puternică

OMV Petrom aşteaptă modificarea Legii offshore până la jumătatea acestui an, pentru a lua decizia în primul semestru al anului viitor dacă va extrage sau nu gazele din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră. Costurile cu acest proiect ar putea să crească, în contextul inflaţiei actuale, crede Verchere.

Christina Verchere spune că este esenţial ca versiunea finală a legii să ofere o clauză de stabilitate puternică, să asigure o piaţă liberă şi un cadru fiscal şi de reglementare competitiv, pentru a permite dezvoltarea proiectelor de gaze naturale din Marea Neagră.

Planuri pentru proiectul Neptun Deep

Directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere a declarat că în perioada următoare se urmărește finalizarea a două etape-cheie, una comercială şi una legislativă. Prima este legată de tranzacţia dintre Romgaz şi ExxonMobil prin care OMV Petrom va deveni operatorul perimetrului Neptun Deep. În paralel, se urmărește procesul legislativ de modificare a Legii offshore.

Dacă modificările la Legea offshore vor fi făcute până la sfârşitul lunii iunie, iar conţinutul legii va permite deblocarea gazelor naturale din Marea Neagră, am putea sa ne aşteptăm la o decizie finală de investiţie în prima jumătate a anului 2023, a spus Christina Verchere.

Cu privire la riscurile legate de securitatea în regiunea Mării Negre pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep, directorul OMV Petrom spune că: monitorizăm încontinuu contextul geopolitic şi suntem în strânsă legătură cu autorităţile române relevante pentru activităţile noastre offshore. Nu vedem un impact de securitate pentru proiectul Neptun Deep.

În martie, preţurile carburanţilor din România erau sub media UE

Christina Verchere a mai vorbit, în interviu, despre cum a arătat cererea de carburanţi în primele trei luni ale anului în România, precum şi despre evoluţia preţurilor.

La sfârşitul lunii martie, conform Oil Bulletin (28 martie), preţurile carburanţilor din România erau sub media UE, respectiv mai mici cu 13% la motorină şi cu 17% la benzină. În această perioadă, în contextul conflictului din Ucraina, cotaţiile ţiţeiului au înregistrat valori record pentru ultimii 8 ani. Totodată, pe parcursul trimestrului, am asistat la o creştere accelerată a cotaţiilor pentru benzină şi motorină, care au crescut cu circa 40%, respectiv peste 70%. Cotaţiile produselor petroliere reprezintă o componentă principală în preţurile noastre la pompă, cu o pondere de circa 50%, cealaltă componentă semnificativa fiind taxele. Preţurile reflectă evoluţia cotaţiilor la produse petroliere, însă într-o manieră moderată, care elimină extremele, a spus directorul OMV Petrom.

ŞTIRILE ZILEI