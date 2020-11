Directorul OMS s-a întors la lucru după carantină și nu se testează. "Nu am simptome şi am urmat strict protocolul, nu văd necesitatea testării"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS

"Am fost OK, fără simptome. Este a 17-a zi şi am urmat protocoalele. Întrucât nu am simptome şi am urmat strict protocolul, nu văd necesitatea testării", a declarat directorul OMS la un briefing la Geneva.

"Pot să vă asigur că sunt OK şi chiar foarte, foarte ocupat. Cel mai important lucru este să respecţi protocolul", a adăugatTedros Adhanom Ghebreyesus.

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a anunţat la începutul lunii noiembrie că a intrat în carantină după ce a fost în contact cu o persoană care a fost testată pozitiv pentru COVID -19.

