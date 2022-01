Directorul general al STB, către sindicalişti: Legea nu se negociază, legea se aplică

Directorul STB Adrian Criț

"Nu există termenul de negociere atunci când vorbim de aplicarea legii. Legea nu se negociază, legea se aplică. E vorba de Hotărârea Tribunalului Bucureşti prin care greva a fost declarată ilegală. Legea obligă angajaţii din serviciul public să asigure funcţionarea şi continuarea activităţii. De la această realitate porneşte din păcate situaţia transportului public din Bucureşti", a declarat luni, pentru Agerpres, directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ.

Acesta a precizat că au fost luate mai multe măsuri în ultimele zile de când şoferii refuză să iasă pe traseu, inclusiv decizia de a angaja alţi şoferi, anunţul de angajare fiind deja postat pe site-ul STB.



"Ca şi măsuri pe care le-am luat: am notificat angajaţii asupra obligaţiilor de serviciu pe care le au, am formulat două plângeri penale asupra persoanelor care au declanşat această grevă ilegală şi vom aplica cu fermitate prevederile Codului Muncii de respectare a sarcinilor şi obligaţiilor de serviciu. Azi am postat pe site şi anunţul de angajare şoferi" , a transmis şeful STB.

