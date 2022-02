Directorul general al OMS îi cere premierului chinez o colaborare mai puternică în legătură cu originea coronavirusului

Într-un mesaj publicat sâmbătă seara pe profilul său oficial de Twitter, Tedros i-a mulţumit lui Li pentru sprijinul oferit în vederea "consolidării OMS" şi a menţionat că a vorbit cu el despre intensificarea campaniilor mondiale de vaccinare, pentru a reuşi ca 70% din populaţia globului să primească serul anticoronavirus.

"Solidaritatea este cheia pentru a garanta accesul şi caracterul accesibil al vaccinurilor", a adăugat el.

Pleased to meet with Premier Li Keqiang. We discussed #COVID19 and the need for an aggressive effort on #VaccinEquity this year to vaccinate 70% of all populations. Solidarity is key to ensuring access and affordability of vaccines. pic.twitter.com/9aMgWR2j7R