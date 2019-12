Directoare de liceu demisă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În luna octombrie, Roxana Șerban, elevă la Liceul Traian din Constanța, a făcut public un tabel cu banii strânși de Asociația Părinților de la familiile copiilor. Aproape 40 de mii de lei erau destinați pentru plata pazei. Mai mulți părinți s-au arăta revoltați și au cerut sancționarea fetei.

Asigurarea pazei este finanțată din bugetul de bază al școlii, iar banii vin din fondurile statului. Liceul Teoretic Traian din Constanța are în organigramă trei posturi de paznici. Cum doi dintre ei lucrează noaptea, iar cel de-al treilea post nu a fost scos la concurs, Asociația Părinților a sponsorizat asigurarea pazei pe timpul zilei prin angajarea unui agent de securitate de la o firmă privată.

Printr-un comunicat de presă, președintele Asociației de Părinți a anunțat că decizia de a susține financiar paza liceului a fost luată în urma unei hotărâri generale în cadrul asociație, iar fondurile sunt constituite din donații benevole.

De la începutul lunii decembrie, școala nu mai are paznic pe timp de zi. Unitatea are sistem de supraveghere video, dar nu are și unul antiefracție.

