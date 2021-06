Directoarea Minei Băița și 10 angajați s-au blocat în carieră, în semn de protest

Galeria Speranța, mina Băița / FOTO: www.ebihoreanul.ro

"Doamna directoare este în protest în carieră, alături de 10 angajaţi. În afară de poliţie şi jandarmerie nu a venit nimeni să se intereseze de noi. Suntem victimele unui abuz a două instituţii ale statului român, numite ANMR şi Ministerul Economiei," a declarat pentru Agerpres directorul comercial al companiei, Lucian Popa.



Potrivit acestuia, protestul de la Băiţa este motivat de faptul că, din 2019, ANRM refuză să emită permisul de exploatare pentru perimetrul în care se află cariera.



"Am făcut toate demersurile, zeci de adrese şi memorii trimise către toate instituţiile, pentru că nu am primit permisul de exploatare, în condiţiile în care am primit toate taxele, iar Inspectoratul Judeţean al ANMR şi APM au bifat şi au aprobat faptul că îndeplinim condiţiile legale pentru obţinerea permisului, iar ANMR Bucureşti - care emite acest document - nu doreşte să-l emită," a precizat Popa.



Lucian Popa a precizat că directoarea minei este hotărâtă ca, alături de mineri, să protesteze pe termen nelimitat, "până la sosirea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), Daniel Grigoroiu-Norocel, şi a ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui".



"Să ne explice dânşii de ce în anul 2021 nu avem dreptul de a munci, garantat de Constituţie. Cu ceilalţi muncitori lucrăm, dar şi protestăm în sistem japonez, pentru că avem comenzi de onorat. Nu este exclusă varianta de a trece în greva foamei până la rezolvarea situaţiei", a spus Lucian Popa.



Băiţa Bihor SA, din Bihor, este o companie cu capital majoritar privat, în care statul român mai deţine acţiuni în procent de 6%. Societatea are 70 angajaţi şi se ocupă de extracţia, respectiv prelucrarea mineralelor, în special a calcarului, folosit ulterior la fabricarea sticlei şi a materialelor de construcţii.

ŞTIRILE ZILEI