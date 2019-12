Un iranian, cel mai iubit stranier de la Dinamo EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Deja calificată în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, Dinamo a vrut să încheie neînvinsă grupa D şi, la pauză, elevii lui Constantin Ştefan au condus cu 18-16. În actul secund, campioana României s-a distanţat la patru goluri, însă gazdele au revenit în joc şi au egalat la 31. Diferenţă a făcut până la urmă reuşita lui Vujic şi Dinamo s-a impus la limită, 32-31.

Adversara din play-off este o veche cunoştinţă, Sporting Lisabona. Lusitanii au eliminat-o pe Dinamo sezonul trecut, după ce a câştigat ambele meciuri.

Portarul Saeid e cel mai iubit stranier din echipa de handbal Dinamo. Iranianul este îndrăgostit de România, pe care o consideră a doua lui casă.

Saeid se simte în România ca la el acasă. De când joacă la Dinamo şi-a făcut mulţi prieteni români. A vizitat câteva locuri emblematice din ţară. Se dă în vânt după sarmale şi mămăligă şi spune că toţi românii care îl înconjoară şi-l susţin în timpul meciurilor îi dau o energie pozitivă.

“Mă simt foarte bine aici. Totul este minunat. E ca şi cum sunt de aici. Pentru mine este ca a doua casă. Anul trecut, înainte de Crăciun, am fost în Braşov. A fost superb. Am văzut munţii, zăpada. A fost un pic frig, dar când voi avea timp, vreau să vizitez din nou. Îmi plac sarmalele, sunt foarte gustoase. Am încercat şi mămăliga. E chiar foarte bună”, spune iranianul.

