Dinamo mai are trei jucători confirmați cu COVID-19

Ionel Dănciulescu a vorbit despre situaţie. Team managerul echipei acuză că la alte cluburi au fost tratate altfel după ce au avut infectări.

„ Probabil dacă o să fie totul ok, o să intrăm în cantonament. E imposibil din punctul meu de vedere ca jucătorul să reziste la atâtea meciuri într-un interval atât de scurt. Am văzut că atunci când a fost prima perioadă cu magazionerul a trebuit să stăm 5 zile. Alţii se testează în aceeaşi zi de trei ori, alţii fac antrenamente. Noi n-am făcut, noi am stat fără antrenamente, fără nimic. Mi se pare o situaţie rău voită pentru noi”, a spus Ionel Dănciulescu, pentru Mediafax.

ŞTIRILE ZILEI