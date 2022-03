Din Ucraina la Timișoara, apoi în Spania. 70 de refugiați vor începe o viață nouă, lângă Barcelona, după ce consulul onorific al Regatului Spaniei la Timişoara le-a facilitat condiții de viață acolo

Alla Borisenko are 39 de ani și este din Harkov. A sosit la Timișoara împreună cu fiica sa și doar câteva bagaje. Până la începerea războiului, a fost profesoară de matematică. Acum e nevoită să ia viața de la capăt și a decis să o facă în Spania, lângă Barcelona.

Alla Borisenko, refugiată: "Nu avem pe nimeni în Spania, dar Polonia nu mai primeşte refugiaţi, în Germania sunt foarte mulţi, de aceea am ales Spania."

Mai mulți refugiați din Ucraina au decis să înceapă o viață nouă în peninsula iberică. Pentru unii, e un vis devenit realitate.

Refugiată: (Vreți să locuiţi permanent în Spania?) Da, familia mea şi cu mine visăm să locuim în Spania.

Transportul și cazarea refugiaților în Spania au fost posibile cu sprijinul consulului onorific al Regatului Spaniei la Timișoara.

Jose Miguel Vinals Arino, consulul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara: În Spania vor ajunge într-o comună de lângă orașul Barcelona și acolo am vorbit cu doamna primar. Le va oferi cazare tuturor, bineînțeles cazare, școală copiilor și posibilitatea de a lucra în comună.

Șaptezeci de refugiați din Ucraina vor pleca cu aceste microbuze spre vestul Europei. Unii dintre ei vor ajunge în Spania, însă alții se vor opri în nordul Italiei sau în Franța

"Am o colegă de clasă care m-a invitat în Italia când a văzut ce se întâmplă în Ucraina. A spus că ne va ajută cu tot ce este necesar."

"Am plecat din Kiev când au început bombardamentele. Am plecat spre Jitomir, la părinţii mei. Am stat acolo, însă şi în Jitomir au început bombardamentele, iar acum vrem să plecăm spre Italia".

Microbuzele cu care au fost transportați refugiații spre Spania au venit la Timișoara încărcate cu ajutoare pentru ucrainenii care fug din calea războiului. Comunitatea spaniolă a trimis medicamente, mâncare și îmbrăcăminte.

