Din ce în ce mai multe cazuri Covid în spitalele de boli infecțioase. Noi centre de testare vor fi deschise săptămâna viitoare

BUCUREŞTI

Institutul Matei Balş din Capitală este aproape de capacitatea maximă. Sunt peste 200 de bolnavi în acest moment în secţiile spitalului. Zi de zi sunt internaţi tot mai mulţi pacienţi, inclusiv copii.



ADRIAN MARINESCU, director medical Institutul Matei Balş, Bucureşti: Lucrurile sunt în dinamică, în ultimele două săptămâni am putea spune că e o triplare. Din fericire, cei mai mulți înseamnă forme ușoare, n-au nevoie de spitalizare. Totuși, un procent undeva până în 20 la sută sunt cei care rămân la spital, nu neapărat formele severe, dar sunt şi copii, copii mici, care trebuie observaţi.

IAŞI

La Iaşi numărul celor internaţi a crescut de patru ori faţă de săptămâna trecută.



Dr. FLORIN ROŞU, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi: Astăzi în spital sunt internaţi 41 de pacienţi cu această patologie. Este vorba inclusiv de doi copii, unul de un an, iar celălalt de cinci ani. În ceea ce privește pacienții adulți, media de vârstă a acestora este de 50 de ani.

Zilnic, în cabinetele medicilor de familie se prezintă pacienţi cu simptome. Multora li se confirmă temerile.

Dr. MIHAELA NASTASĂ, medic de familie: Faţă de săptămâna trecută eu am în momentul de faţă dublu de cazuri. Se prezintă la cabinet cu simptome de viroză respiratorie, marea majoritate - "am stat în aer condiționat, am mâncat înghețată, m-am băgat în piscină, am înotat". Orice pacient cu simptome respiratorii se testează.

TIMIŞOARA

La Spitalul Victor Babeş din Timişoara sunt internaţi 15 pacienţi cu forme moderate spre severe şi 3 pacienţi cu forme severe la ATI.



OVIDIU ROŞCA, şef secţie boli infecţioase Spitalul Victor Babeş, Timişoara: Avem un număr destul de mare de pacienți internați. Se pare că este o tulpină cu contagiozitate mare și atunci, chiar și cei care au avut boala în ultimele 4-5 luni sunt pasibili să se reinfecteze.

În judeţul Dolj, după o lună în care nu s-a înregistrat niciun deces din cauza Covid-19, ieri, medicii au început să numere din nou vieţile luate de acest virus. În spitalul de boli infecţioase din Craiova sunt internate peste 40 de persoane pozitive.



Dr. DRAGOŞ NICOLOSU - director medical Spitalul de Infecţioase „V. Babeş" Craiova: Spitalul este pregătit să primească toate cazurile de Covid care se prezintă în momentul ăsta.

Medicii spun că virusul este în continuare foarte contagios şi fac apel la precauţie.



Dr. ŞTEFAN POPESCU - purtător de cuvânt DSP Dolj: Să poarte masca în primul rând în interior şi în aglomeraţie în mijloacele de transport.

În săptămâna 27 iunie- 3 iulie, la nivel naţional, autorităţile au raportat peste 7.700 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, aproape dublu faţă de săptămâna precendentă.



Persoanele din Capitală care vor să se testeze pentru Covid-19 au la dispoziţie trei variante: se pot adresa medicului de familie, farmaciilor sau spitalelor în care încă mai funcţionează centrele de testare Covid.

De săptămâna viitoare, vor fi redeschise mai multe centre de testare, spune ministrul Sănătăţii.



ALEXANDRU RAFILA, ministrul Sănătăţii: Centre de evaluare și tratament ambulatoriu, trebuie să le repunem în funcțiune, încât oamenii, dacă au probleme, să se adreseze medicului de familie, sau pentru probleme ceva mai agresive, să se poată duce la aceste centre de evaluare și tratament.

Potrivit celei mai recente raportări, în spitalele din ţară sunt internaţi 1.000 de oameni infectaţi cu Coronavirus.

