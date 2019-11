Mihai Craiu, medic EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Totodată, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, ministerul a cerut direcţiilor de sănătate din judeţele Botoşani, Maramureş, Satu Mare, Suceava şi Tulcea să-şi intensifice activitatea de supraveghere, după ce boala a apărut în Ucraina. Medicii de familie şi unităţile sanitare din judeţe trebuie să informeze imediat, telefonic, despre cazurile care li se par suspecte. Primele simptome seamănă cu o răceală: tuse, febră şi frisoane, însă evoluţia bolii e galopantă şi poate duce chiar la moarte. Vaccinarea se face în trei etape la două, patru şi 12 luni, împreună cu alte vaccinuri, apoi e un rapel la şase ani, după care urmează ultimul - la 14 ani. În România, difteria a fost eradicată în anii '80.

Invitat la emisiunea “Ca’n viaţă”, doctorul Mihai Craiu, medic primar pediatrie, a explicat mai multe despre această boală şi despre vaccinul împotriva ei.

“Toţi copiii care au făcut vaccinurile primului an de viaţă şi rapelul de la şase ani sunt protejaţi. Nu e cazul să producem o emoţie, că noi, românii, reacţionăm emoţional la vaccinare. Adulţii au fost vaccinaţi în regimul comunist. Problema este că imunitatea uită. Limita de uitat este 10 ani, de aceea experţii European Center for Disease Control recomandă pentru adulţii care ar putea face difterie să aibă imunitatea updatată la fiecare 10 ani cu o doză de vaccin. Difteria este o boală bacteriană, care se poate transmite prin contact direct cu un bolnav, care fie tuşeşte, fie are ulceraţii. (...) Ultima mare epidemie de difterie din SUA, acum 99 de ani, a avut peste 200.000 de cazuri şi au fost 15.000 de morţi. (...) Este greu să recunoşti simptomele bolii. Noi, la Institutul pentru Sănătatea Mamei şi Copilului am instruit tot personalul să recunoaştem precoce această afecţiune, deoarece numai tratamentul cu antibiotice şi cu anatoxină difterică poate să vindece pacientul. Alte soluţii nu există”, a precizat medical Mihai Craiu.

“Ca pediatru, sunt îngrijorat de un singur judeţ, de Tulcea. În momentul acesta, Tulcea are o superb secţie de pediatrie, care nu are doctori de mai mulţi ani. Aşa că dacă în Tulcea apar cazuri de difterie, o să fie o mare problemă”, a avertizat Mihai Craiu.

